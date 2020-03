Loben macht das Leben leichter

Die KAB (Katholische Arbeitnehmer Bewegung) lud alle interessierten Frauen zum Frauenfrühstück in den Nüdlinger Pfarrsaal ein. Zur Einführung gab es ein deftiges Frühstück, zubereitet von einigen fleißigen Helfern der KAB, bei dem sich die rund 150 Frauen angeregt unterhalten konnten.

Domvikar Paul Weismantel aus Würzburg sprach anschließend über das Thema "Den Alltag lieben lernen - wie kann ich meinen Alltag mehr schätzen und lieb gewinnen". Weismantel ist bereits durch seine Veröffentlichungen aus dem Referat geistiges Leben, sowie durch seine Advents- und Fastenkalender allseits bekannt.

Auf das Schöne freuen

Der interessante Vortrag, gestaltet mit vielerlei Reimen, lies die Zuhörer von Anfang an aufhorchen. Er sagte, dass es wichtig sei, sich jeden Tag bereits am Morgen zu loben und sich dabei auf das "Schöne" zu freuen. Am Ende des Tages sollte man sich mindestens drei Sachen aufschreiben, was einem heute gut getan hat. Wichtig ist, sich selbst immer wieder zu loben, denn wo das Lob zu kurz kommt, kommt auch der Mensch zu kurz.

Dieses Loben will gelernt und eingeübt sein, denn "es ist die Aufgabe eines Jeden zu Lieben und zu Lernen ein Leben lang". In unserer globalisierten Welt sollte man versuchen, langsamer, leiser und liebevoller mit den Mitmenschen umzugehen, sagte Weismantel. Konzentration, Disziplin und Geduld müssen immer wieder eingeübt und trainiert werden.

Wichtig sei auch das Lachen und der Humor, denn "wo Freude ins Spiel kommt, wird vieles leichter". Der heutige Mensch beschäftige sich viel mit seiner Vergangenheit und noch mehr mit seiner Zukunft, der Augenblick, das hier und jetzt komme dabei viel zu kurz. Man soll die eigene Lebensgeschichte so wahrnehmen, dass man achtsam und ehrfürchtig damit umgehe. Die Erwartungen der Teilnehmer wurden durch Paul Weismantel mehr als erfüllt. Die tiefsinnigen und manchmal auch humorvollen Impulse fesselten die Zuhörer bis zuletzt.red