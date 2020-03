Das war das Wahlforum in Bad Kissingen

In wenigen Wochen sind die Bad Kissinger Bürger dazu aufgerufen, ihre Kreuze bei der Kommunalwahl zu setzen. Die Redaktion möchte im Vorfeld die Kandidaten und deren Ideen für die Kurstadt an der Saale vorstellen. In Bad Kissingen treten Gerhard Schneider (CSU), Dirk Vogel (SPD), Peter Eggen (AfD) für das Oberbürgermeisteramt an.

Im großen Saal des Regentenbaus trafen die Kandidaten aufeinander. Hier ist ein Video vom Wahlforum.