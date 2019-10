Letzte Fahrt der Saison für die Pfarrei Nüdlingen-Haard

Ziel war dieses Mal die Mainschleife bei Volkach, die mit einer mehrstündigen Schifffahrt das Hauptziel des Ausflugs war. Es schien zwar nicht immer die Sonne, geregnet hat es jedoch nicht. Obwohl nur ein zweites Ziel, wurde der Besuch der Lourdes-Kapelle in Escherndorf das Hauptereignis, weil der Besitzer der Kapelle, der 88-jährige Winzer Paul Sauer aus Escherndorf, sein Werk mit viel Witz und Engagement vorstellte.

Die Kapelle wurde 1892 vom Ehepaar Neubauer errichtet, verfiel jedoch im Lauf der Jahre. Nach dem Krieg sanierten Paul Sauer und Theodor Wild die Kapelle mit viel Engagement und einem Aufwand von rund 130 000 Euro.

Eine Einladung an Bischof Dr. Werner Scheele und auch an Weihbischof Helmut Bauer zur Weihe verlief ohne Antwort. Sauer konnte dann an Würzburg vorbei den Bischof Werner Siebenbrock aus Brasilien mit deutscher Abstammung für die Weihe am 21. Mai 2000 gewinnen.

Sauer hat inzwischen die Kapelle über Spenden und Aufkäufe so ausgestattet, dass die Kapelle es mit der Pfarrei aufnehmen könne, wie er sagte. Sein besonderer Stolz galt dem Glockenspiel am Turm mit Figuren aus dem Winzergewerbe.

Die Fahrt klang aus mit einer Einkehr in der "Alten Scheune" in Oberschwarzach, wo man das Ende der Saisonfahrten besonders feierte. Am Ende der Busfahrt dankte Pfarrer Dominik Kesina der Organisatorin Elisabeth Mahlmeister und ihrer Hilfsmannschaft für den Einsatz und gab bekannt, dass diese am Erntedankfest eine Dankurkunde des Bischofs für ihre 25-jährige Tätigkeit für die Pfarreisenioren erhalten hat.