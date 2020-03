Lebensretter kommen hoch hinaus

87 Mitglieder und 13 Gäste von Feuerwehr, Polizei, Kurdirektion und Stadt nahmen an der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsverband (OV) Bad Kissingen teil.

1. Vorsitzender Markus Brandl blickte auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Vereinsveranstaltungen und Ausbildungen, aber auch viel Bürokratie zurück. Der Teamleiter/Einsatz Shawn Gamble und Teamleiter/Ausbildung Claus Huber hatten eine eindrucksvolle Präsentation zusammengestellt. Bei der Ausbildung berichteten sie über die Schwimmkurse, Schwimmabzeichen und Rettungsschwimmabzeichen. Auch Erste Hilfe- und Sanitätsschulungen wurden abgehalten. Vier Mitglieder absolvierten ihren Bootsführerschein "Binnen und See", außerdem nahmen fünf Mitglieder am Digitalfunk-Lehrgang teil.

Über 1600 Stunden im Rettungswachdienst

Im Bereich Einsatz waren die Bad Kissinger im "Schneeeinsatz" in Bayern dabei, da sie über ausgebildete Strömungsretter verfügen, die sich bestens mit der Seiltechnik auskennen. Darüber hinaus leisteten sie über 1600 Stunden beim Rettungswachdienst an der Ostseeküste, vor allem in Schönhagen, da sie für diese Rettungsstation die Patenschaft im Jahr 2017 übernommen hatten.

Die SEG (Schnelleinsatzgruppe) wurde zu drei Einsätzen im Landkreis alarmiert. Außerdem übernahm sie die Bootsausbildung bei der Hilfeleistungs-Kontingents-Übung der Feuerwehr aus dem Landkreis. Trotz dieser zeitintensiven Aufgaben hatte der Ortsverband noch Lust und Spaß, zusammen mit dem Radiosender Antenne Bayern den weltgrößten Weihnachtsbaum aus Bierkästen aufzubauen, was dank der Seiltechnik der Strömungsretter wieder ohne Zwischenfälle und in einer bewundernswerten Zeit möglich war.

Der Leiter der JET (Junges Einsatz Team)-Gruppe, Christian Wöhning, berichtete über Übungen, Ausbildung und Freizeitaktivitäten, die die Jugend mit sehr viel Spaß, Erfolg und positiven Erfahrungen zusammenschweißt.

"65+/zurück ins Wasser" war ein weiteres Projekt - 2019 in Bayern neu gestartet - , bei dem sich der Kissinger OV aktiv beteiligte. Caterina Brandl, Franziska Clement und Christian Wöhning leiteten zwei Kurse, die mit Unterstützung des Ministeriums für Gesundheit und Pflege im Schwimmbad des Parkwohnstifts durchgeführt wurden. Neben Erfahrungen im Wasser wurde außerdem die Erste Hilfe und Gefahren im und am Wasser besprochen.

Schatzmeister Frank Wehner zeigte sich mit seiner Jahresbilanz sehr zufrieden. Die Ausgaben bestanden hauptsächlich aus den Kosten für Einsatzfahrzeuge, Hallenmiete und Ausbildung. Neben den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen konnte er auch einige Spenden verbuchen.

Die Jugend im Ortsverband wurde von Katharina Metz vertreten. Hier gab es ein vielseitiges Programm, das aus der Teilnahme der Unterfränkischen- und Bayerischen Meisterschaften, Zeltlager und Bastelnachmittagen bestand. Des Weiteren unterstützt sie den Hauptverband mit reger Teilnahme bei der Schwimmausbildung.

Dank für Unterstützung der Stadt

Bürgermeister Toni Schick war beeindruckt von der Vielseitigkeit und Einsatzfähigkeit der DLRG. Er bedankte sich für die Unterstützung, die der Ortsverein für die Stadt leistet, wie Rettungswachdienst im Frei- und Hallenbad, beim Run&Fun, Rakoczy-Fest, Poolparty und vielem mehr. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht so einfach zu realisieren. Kurdirektorin Sylvie Thormann zeigte sich auch froh darüber, dass die DLRG auch außerhalb von Bad Kissingen Werbung bis hin zur Ostsee für die Stadt macht. Auch der Bierkastenbaum sei eine hervorragende Werbung für die Kurstadt gewesen.

Auch 2020 ist der Terminkalender schon der Bad Kissinger Ortsverbands wieder gut gefüllt. Wer Interesse hat, oder die DLRG unterstützen möchte, darf sich gerne melden. Infos gibt es unter www.bad-kissingen.dlrg.de/