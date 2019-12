Langenleiten: Kuh wird obduziert

Im Fall des brutalen Todes einer trächtigen Kuh am Feuerberg ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass ein Unbekannter das Tier vergiftet und mit einem scharfen Gegenstand durchbohrt hat. Am Mittwoch gingen die Proben bei der Veterinär-Pathologie in Erlangen ein. Nun stehen verschiedene Untersuchungen in dem Labor an. Ziel ist, Klarheit über die Todesursache der Kuh und des ungeborenen Kälbchens zu erhalten.

Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden

Dabei haben die Pathologen mehrere Aspekte im Blick. "An erster Stelle steht die pathologisch-anatomische Untersuchung", teilt Aleksander Szumilas, Pressesprecher beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit. Dabei beurteilen die Fachleute zunächst das optische Erscheinungsbild der Probe.

Der ersten Untersuchung folgt eine zweite. "Das ist die Histopathologische", sagt Szumilas. Die Pathologen begutachten dabei die Proben in Hinsicht auf krankhafte Veränderungen. Allerdings geht das nur, wenn der Erhaltungszustand der Proben das zulässt. "Danach schließt sich eine dritte - die bakteriologische Untersuchung - an."

Wie lange es dauert, bis Ergebnisse vorliegen, lasse sich derzeit noch nicht sagen. "Im nächsten Schritt entscheidet der Auftraggeber, ob zudem noch eine toxikologische Untersuchung gemacht wird", führt Szumilas aus. Diese findet nicht in Erlangen, sondern beispielsweise an der Tierärztlichen Fakultät der Ludwigs-Maximilian Universität in München statt.

Mittlerweile hat sich die Tierschutzorganisation Peta eingeschaltet und eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt. In einer Pressemitteilung von Peta meldete sich Judith Pein zu Wort, die bei der Fernsehserie "Hund, Katze, Maus" als Tierdetektivin bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt (wir berichteten).

Die tote Kuh gehörte zu der Herde des Landwirts Michael Voll. Bereits im Vorjahr vergiftete ein Unbekannter acht Tiere des Langenleitners. Schon Jahre zuvor wurde eine seiner Kühe brutal bei lebendigem Leibe verstümmelt.

Hinweise zum aktuellen Fall, die dazu beitragen, den Täter zu überführen, können an verschiedene Adressen gerichtet werden. Die Tierschutzorganisation Peta nimmt sowohl unter Tel.: 0711/860 59 10 oder per E-Mail Hinweise entgegen. Diese dürfen auch anonym sein. Außerdem sollen sich Zeugen unter Tel.: 09771/6060 an die Polizeiinspektion Bad Neustadt wenden.