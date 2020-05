Landratsamt öffnet wieder für den Publikumsverkehr

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Landratsamt Bad Kissingen den Publikumsverkehr angepasst. Bislang waren lediglich in begründeten Ausnahmefällen Termine vor Ort möglich. Vieles ließ sich telefonisch, per Post oder per Email mit den Einwohnern des Landkreises klären, heißt es aus einer Pressemitteilung der Behörde. Nun ist das Landratsamt wieder für Publikumsverkehr geöffnet. Dabei gelten jedoch gewisse Regelungen, um mögliche Ansteckungen zu verhindern. Dies dient sowohl dem Schutz der Einwohner, als auch den Mitarbeitern des Landratsamtes.

Besucher sollen Termine vereinbaren

Das Landratsamt ist für die Einwohner grundsätzlich geöffnet, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter. Daher bittet die Behörde darum, vorher Kontakt mit dem jeweiligen Arbeitsbereich aufzunehmen und einen Termin abzustimmen. Die Kontaktdaten und Telefonnummern finden sich im Internet unter www.landkreis-badkissingen.de. Bei allen Terminen im Landratsamt besteht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Erreichbarkeit des Straßenverkehrsamts und Zulassungsstellen

Wie in allen Landratsämtern gab es laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen wegen der Pandemie einen entsprechenden Rückstau. Diesen will die Behörde nun sukzessive abarbeiten. Zum Schutz der Mitarbeiter und der Besucher gelten folgende Auflagen: Um das Ansteckungsrisiko zu vermindern, sollen möglichst wenige Personen gleichzeitig vor Ort sein und sich beispielsweise in Wartebereichen aufhalten. Daher ist das Straßenverkehrsamt mit seinen Führerschein- und Kfz-Zulassungsstellen in Hausen, Hammelburg und Bad Brückenau ausschließlich über Terminvereinbarungen erreichbar. Beim Besuch der Zulassungsstelle gilt ebenfalls eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Zulassungen beziehungsweise weitere Vorgänge, die nicht online erledigt werden können, sind laut Behörde aktuell ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache möglich.