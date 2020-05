Landkreis Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld: Mit dem Bus an den See

Ob die Reise ins Ausland diesen Sommer klappt, das bleibt offen. Zum Glück gibt es aber in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld viele schöne Plätze zum Erkunden. Umso besser, dass Einheimische und Gäste dazu nicht auf ein Auto angewiesen sind, sondern mit dem Bus fahren können.

Von Bad Brückenau bis Fladungen oder von Hammelburg bis hoch zum Kreuzberg können Fahrgäste die Busse nutzen. "Wenn jemand wandern möchte und unterwegs dann auch mal ein Bier trinken möchte, ist es von Vorteil, wenn man selbst nicht mehr fahren muss, sondern mit dem Bus unterwegs ist", sagt Landrat Thomas Bold (CSU).

Acht Buslinien

Bis zum 31. Oktober fahren der Bäderland-, Hochrhön-, Sinntal-, Streutal-, Saaletal-, Kreuzbergbus und der Kreuzberg-Shuttle beliebte Ziele in der Region an. Der Seeshuttle an den Ellertshäuser See fährt nur bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 6. September.Die Busse fahren samstags, sonntags und an Feiertagen. "Die Abfahrtszeiten sind aufeinander abgestimmt", sagt Michael Schäder, Nahverkehrsbeauftragter für den Landkreis Bad Kissingen. Ein Umstieg auf die anderen Freizeitbusse ist etwa in Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Neustadt oder am Kreuzberg möglich.

"Der Kreuzberg-Shuttle ist im letzten Jahr sehr gut gelaufen", sagt Thomas Bold. Über 4500 Fahrgäste nutzten den Bus. Der See-Shuttle, der über Bad Kissingen, Oerlenbach, Rottershausen und Maßbach den Ellertshäuser See ansteuert, sei auch letztes Jahr dazu gekommen, aber mit 160 Personen noch nicht so gefragt gewesen. "Man plant meistens mit drei Jahren", sagt Michael Schäder. So lange dauere es oft, bis eine eine Buslinie bekannt und etabliert sei.

Neue Haltestellen

Der Kreuzberg-Shuttle fährt seit diesem Jahr auch die neu eingerichtete Haltestelle "Frankenbrunn, Abzw. Thulba" an. Sie befindet sich am Ortsrand von Frankenbrunn auf der Höhe der Firma Metallbau Heil.

Die Haltestelle liege am Ortsrand, damit der Bus nicht wenden müsste und dabei wertvolle Fahrzeit verliere, die dann beim Umsteigen fehle, erklärt Schäder.

Außerdem hält der Saaletalbus, ein Rufbus, der nur fährt, wenn man ihn vorher anruft, nun auch an den Haltestellen Sulzthal und Wirmsthal.

Auch am Sonntag wieder Busse

Die aufgrund von Corona eingestellten Linien (8054 Bad Brückenau - Motten - Fulda; 8056 Bad Brückenau - Jossa; 8057 Bad Brückenau - Oberwildflecken; 8142 Bad Kissingen - Bad Neustadt/Saale) fahren ab dem 31. Mai wieder.

Infos zum Freizeitbus

Online Haltestellen, Abfahrtszeiten, Preise und weitere Informationen finden sich unter https://www.mobil-kg.de/bus/freizeitbusse/

Mit der App "Wohin du willst" lässt sich eine Tour planen.

Kosten Es gilt der Wabentarif Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld. Mit einer Gästekarte fährt man im Bäderlandbus kostenlos. Nichts zahlen müssen auch Urlauber mit Gästekarte aus Bad Brückenau, Bad Bocklet und Bad Kissingen im Landkreis Bad Kissingen. Für Personen ohne Gästekarte empfiehlt das Landratsamt für beliebig viele Fahrten die "Tageskarte Solo" bei einer Person oder die "Tageskarte Plus" (sechs Personen, aber höchstens zwei Erwachsene ab 18 Jahren).

Regeln Mund-Nasen-Bedeckung muss im Bus und an den Haltestellen getragen werden, da der Abstand von 1,5 Metern nicht immer möglich ist.