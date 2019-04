Landkreis Bad Kissingen ehrt die besten Sportler

Zum Sportlerempfang, mit Bekanntgabe der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2019 lud das Landratsamt diesmal ins Sportheim des TSV Wollbach. Wie der Gastgeber, Landrat Thomas Bold erläuterte, sei dieser Sport-Empfang für ihn nach wie vor immer wieder eine der schönsten Veranstaltungen im Jahr: "Hier und heute kommen die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler unseres schönen Landkreises zusammen. Sie alle repräsentieren ihren Verein, ihre Kommune und unseren Landkreis Bad Kissingen nach außen und zeigen damit auch die Leistungsbereitschaft, die bei uns herrscht."

In diesem Jahr habe es auf internationaler Ebene schon erste große Erfolge gegeben, so der Landrat. Sogar ganz in unserer Nähe fänden in diesem Jahr sehenswerte Sportveranstaltungen statt, erklärte Bold und verwies darauf, dass der Nachbarlandkreis Schweinfurt ab Ende Mai Ausrichter des 32. Bayerischen Landesturnfestes sei.

Der Sportlerempfang des Landkreises Bad Kissingen sei ihm so wichtig, weil es eine Gelegenheit sei, den Sportlern vor Ort Respekt und Anerkennung zu zollen, und weil sie von Verwandten oder Vereinskameraden besonders wahrgenommen würden . Und da schloss der Landrat die ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstände, die Sportvereine im allgemeinen und die Sportverbände mit ein.

Besonders erwähnenswert sei der hohe Anteil der Jugend. Bevor jedoch die Sportler des Jahres bekanntgegeben wurden, wurden im Auftrag des Kreistages Persönlichkeiten mit dem Sport-Ehrenbrief ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich und uneigennützig in den Dienst des Sportes gestellt und die große Sportfamilie zusammengehalten haben: Siegfried Eyrich vom TSV 1921 Stangenroth (von 1992 - 2016 durchgängig Vorstandschaftsmitglied), Michael Bauer vom Schützenverein Wannigstal (Vereinsmitglied seit 1976, seit 1982 im Vorstand, unter anderem 2. Gausportleiter), Gerhard Schmitt SV Morlesau (22 Jahre aktives Vorstandsmitglied im Verein), Dietmar Schreiner TV/DJK Hammelburg (seit 1978 Übungsleiter Jugend, 1996 bis 2009 Sportlerischer Leiter und seit 1996 für den Fachbereich Faustball im DJK-Verband), Christa Thain-Wehner TSV Maßbach ("Eine entscheidende Stütze des Vereins, die seit 44 Jahren junge Sportler und Sportlerinnen in den klassischen Turndisziplinen trainiert").

"Wir haben diesmal eine Prämiere, die nicht so gut ist", leitete Landrat Thomas Bold über, als er zum eigentlichen Höhepunkt der Veranstaltung kam: "Suboptimal" würde das in Sportkreisen heißen, denn Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 waren wegen verschiedenster Termine verhindert, und so fand die Urkundenverleihung diesmal ohne sie statt. Sportlerin des Jahres wurde Viviane Heilmann vom TV/DJK Hammelburg, die in ihrer Altersklasse unter anderem sowohl bayerische Meisterin im 400 m Hürdenlauf, wie auch im 400 Meter Lauf wurde. Manfred Blesch, Bogenschütze bei der königlich privilegierten Schützengesellschaft von 1462 Hammelburg, wurde Sportler des Jahres. Er belegte in der Bayerischen- und in der Deutschen Meisterschaft jeweils den ersten Platz im Bogenschießen mit dem 3D-Primitivbogen. Am Ehrentag bestritt er allerdings ein Turnier, so dass auch ihm seine Urkunde nachgereicht werden muss.

Sportmannschaft des Jahres 2018 wurde die 19-köpfige Eishockeymannschaft, des EC Bad Kissingen. Da die Kissinger Wölfe inzwischen in anderer Mannschaftsaufstellung auflaufen, einige Spieler gewechselt haben oder überhaupt nicht mehr spielen, nahm 2. Vorsitzender Ralph Kiesel die Urkunde stellvertretend für alle in Empfang, denn auch der erste Vorsitzende war verhindert.

Die Mannschaft der Spielsaison 2017/2018 bestand aus: Zukovas Donatas, Timo Jung, Simon Eisenschmalz, Brett Wur, Eugen Nold, Niko Grönstrand, Marc Hemmerich, Victor Ledin, Charles Müller, Johan Larson, Christain Masel, Roman Nikitin, Anton Seewald, Alexei Zaitsew, Adrian Persch, Lukas Zänglein, Nikolai Kiselyov, Martin Schuler und Mikhail Nemirovsky der auch als Trainer fungiert. Die Mannschaft schaffte sowohl den Aufstieg in die Bayernliga und erreichte in der Bayerischen Meisterschaft den 1. Platz.

Burkardroths Bürgermeister Waldemar Bug erklärte, dass der Spitzensport, auch wenn er heute zu einem Großteil von "Berufssportlern" betrieben werde, als Anreiz notwenig sei. Einen kurzen Überblick über den TSV Wollbach gab Klaus Wiesler, einer der Vereinsvorsitzenden. So zähle der Verein, der sich vor allem den Ballspielarten Fußball, Tennis und Volleyball verschrieben hat, aktuell über 800 Mitglieder, davon seien rund 27 Prozent Kinder. "Hier, beim TSV Wollbach gibt es das Ehrenamt noch im Überschuss, das hätten auch die kürzlich abgehaltenen Vorstandswahlen gezeigt, bei denen bereits im Vorfeld geeignete Kandidaten/innen für alle Posten gefunden werden konnten. Grußworte kamen auch vom BLSV-Kreisvorsitzenden Martin Wende.