Landkreis Bad Kissingen: Corona löst Hilfswelle aus

So etwas war noch nie da: Ein Virus legt weltweit die Gesellschaft lahm. Doch auch das war noch nie da: eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft. Vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook schießen jetzt Hilfsgruppen wie Pilze hervor. Sie bieten an: Einkaufen, Gassi-Gehen, Medikamente besorgen - für die Menschen, die ihr Haus nicht verlassen können. Wo Sie jetzt wie Hilfe finden - eine Auswahl für die Menschen, die keine Mitglieder bei Facebook sind:

Bad Kissingen

1. FC 06 Bad Kissingen: Einkaufsdienste zum Supermarkt oder Apotheken. Organisator Jakob Fischer: "Keiner muss sich scheuen, uns zu kontaktieren und um Hilfe zu bitten, denn unser Team von über 20 Helfern steht bereit." Unter der Telefonnummer: 01577 888 3780 (Telefon oder WhatsApp) oder per Mail fc06.hilft@web.de können Kontaktdaten gemeldet und Einkaufslisten abgegeben werden.

TSV Reiterswiesen: Auch dieser Verein unterbreitet ein Einkaufs- und Besorgungsangebot. Tobias Vogel: "In den Social-Media-Kanälen sehen es natürlich viele, aber nicht jene, die die Hilfe wirklich benötigen. Deswegen tragen wir nun auch Flyer in Reiterswiesen aus." Tobias Vogel ist unter 0152/54 61 58 55 zu erreichen.

TV Jahn Winkels: "Mit Herz, gemeinsam für Winkels" in Kooperation mit der Feuerwehr Winkels, Maik Schneider, er und die Ehrenamtlichen helfen unter 0178/449 1086.

Sportverein Ebenhausen: Auch hier wird eingekauft, Meldungen bei Sebastian Dees, 0152/56176298

Jugendverein Bad Bocklet: Sie besorgen den Wocheneinkauf, Kontakt: 0151 57893316 Noël Samko / Tobias Böhm o oder jugendvereinbadbocklet@gmail.com

Oberthulba:

Facebook-Gruppe "Hilfe zur Corona-Krise": Anna-Katharina Kohlenbeck?: 0175/971 902 4 oder 09736/757 618 7

Steinach:

TSV Steinach holt nach dem Motto "Helfen statt Trainieren" unter 0160/752 193 5 (Michael Voll) Lebensmittel.

Münnerstadt:

Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr Maßbach erledigen Einkäufe und holen Medikamente: Max Schluttig 09735 / 828 640 4 (ggf Anrufbeantworter), Benjamin Dittmar 0160 / 786 936 7, Feuerwehr-Vorstand

Facebook-Gruppe: Nachbarschaftshilfe Münnerstadt und Umgebung - Christian Kanz und Stefanie Vogel, 0160/96882235, private Hilfen aller Art

Feuerwehr Poppenlauer: Auch die bietet an, den Einkauf von Lebensmitteln zu übernehmen, um die Ansteckungsgefahr in den Supermärkten zu verhindern. Die Feuerwehr wird zweimal die Woche (Dienstag- und Freitagnachmittag) einkaufen gehen. Bestellungen telefonisch am Vortag zwischen 17 und 20 Uhr. Die Lebensmittel bringen die Männer und Frauen direkt an die Haustür, dort wird auch bezahlt. Kontakt: Dominik Blümlein, 0152-21894737, Matthias Hochrein, 0177/2001524.

Fuchsstadt:

"Die Leute wollen helfen", sagt Luca Pfülb. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Fuschter Euls bereitet er die Aktion "Wir kaufen für euch ein" vor. Mit Flyern in den örtlichen Briefkästen weisen sie ab sofort auf das Angebot hin. Weitere Vereine wollen helfen, Pfülb berichtet von einer großen Solidarität. Kontaktmöglichkeit zu den Euls besteht unter 0151/58830494 oder 0152/57482539. Dort kann man mitteilen, was man genau braucht.

Elfershausen:

Hier unterstützen SPD und Freie Wähler ein Angebot, die Einkaufshelfer sind von 9 bis 16 Uhr unter 0151/504 782 91 zu erreichen.

Rothhausen:

Die Freiwillige Feuerwehr Rothhausen hilft ebenfalls: Es wurde ein Einkaufs- und Bringdienst mittwochs und samstags eingerichtet. Abgerechnet wird auch hier an der Haustür, die Bestellungen sollen am Vortag aufgegeben werden. Yannick Grünewald (09724-906406) und Lena Gundelach (09724-2231)

Wirmsthal/Euerdorf:

Eine Handvoll Euerdorfer Bürger bieten einen Hilfsservice für ihre alleinstehenden alten und kranken Mitbürger an, die nicht von ihren Angehörigen oder durch Nachbarschaftshilfe versorgt werden können. Wer Hilfe in dringenden Notfällen benötigt (Apotheke,Einkauf etc.), melde sich unter folgenden der Telefonnummer der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf 09704 /91310 oder bei der Seniorenbeauftragten Gisela Bergel 09704/5370.

Bad Brückenau:

Im Gebiet der Brückenauer Rhönallianz haben sich gleich vier Initiativen gegründet. Die Burschenvereine Motten ( 0171/ 7752 681) und Breitenbach/Mitgenfeld (0151/ 6441 7979, 9-17 Uhr, Jonas Jehn ) bieten Einkaufsservice an. Schon am Samstag gründete Laureen Steinmetz auf Facebook die Gruppe "Bad Brückenau - Das Größte was wir können ist Mensch zu sein" als Austauschbörse für Hilfesuchende und Ehrenamtliche. Inzwischen sind 118 Mitglieder beigetreten. Auch der Anfang Februar gegründete Sportverein SD 2020 Bad Brückenau (09741/ 9394 930; Mail: einkaufen@sd2020.de) bietet einen Einkaufsservice an. "Hamsterkäufe erledigen wir aber nicht", macht der Sportverein deutlich - hier geht die Bezahlung auch via PayPal oder Überweisung.

Pizza für Kassiererinnen:

Angelo Valenzano vom Castello Belvedere im Staatsbad Brückenau hat sich eine besondere Aktion überlegt. Donnerstagmittag lieferte er 100 Pizzen für die Mitarbeiter aller örtlichen Lebensmittelmärkte aus. "Ich bin Italiener. Ich weiß, was in Italien los ist", sagt er. Sein Restaurant hat er geschlossen, die Ware müsste er sonst wegschmeißen. Am Freitag möchte er noch die Rettungswache beliefern, das Krankenhaus bekomme Gutscheine. "Die Initiative finde ich wirklich cool. Normalerweise wird unser Beruf oft abgewertet", sagt eine Mitarbeiterin des Rhön-Centers Bad Brückenau. Die Belastung ist hoch, manche Regale waren am Donnerstag leer. Im Moment sei die Situation aber noch zu schaffen, sagt die Mitarbeiterin

lena