Landkreis Bad Kissingen: A 7 in der Nacht auf Sonntag erneut gesperrt

Nach dem Einheben des Stahlträgers der neuen Brücke über die A 7 zwischen Singenrain und Schönderling am vergangenen Wochenende werden die Arbeiten am Samstagabend fortgesetzt. Dafür wird die A 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Wildflecken und Bad Kissingen-Oberthulba in beiden Fahrtrichtungen von Samstag, 21. September, 19 Uhr, bis Sonntag, 22. September 2019, 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Montage mit Mobilkränen

Die ersten Betonfertigteilplatten für die neue Forstwegüberführung 605b "Pelzkappe" sind bereits montiert, an diesem Wochenende kommen nun zwei Mobilkräne, die weitere Betonfertigteile und das Schutzgeländer auf den Brückenstahlträger heben. Laut Autobahndirektion Nordbayern wird der Verkehr der Fahrtrichtung Ulm über die Bedarfsumleitung U 56 und der Verkehr in Fahrtrichtung Fulda über die U 61 umgeleitet. Weil sich die Tank- und Rastanlage Rhön im gesperrten Bereich befindet, ist sie in der Nacht auf Sonntag ebenfalls auf beiden Seiten gesperrt.

Fertigstellung noch heuer

Vorerst sind dann für den Brückenbau keine weiteren Sperrungen mehr notwendig, allerdings soll es zwei weitere Sperrungen voraussichtlich im November geben, unter anderem um die Sicherheitsgeländer wieder abzubauen. Die 3,4 Millionen Euro teure Brücke soll gegen Jahresende befahrbar sein. Die Autobahndirektion bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner der Umleitungsstrecke um Verständnis.