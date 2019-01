Landesbund für Vogelschutz in Bad Kissingen hat ein neues Kommunikationsmittel

Zum letzten Mal hat der langjährige Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Bad Kissingen, Dieter Fünfstück, in der Mitgliederversammlung den Bericht über das vergangene Jahr vorgelegt. Er war bei der Wahl im vergangenen September nicht mehr angetreten. Zu seinem Nachfolger wurde Norbert Schmäling gewählt, sein Stellvertreter ist Otmar Diez.

Steinkauz und Rotmilan

Mit Beginn des Jahres hat die Kreisgruppe ein neues Kommunikationsmittel bekommen, wie Dieter Fünfstück informierte: Einen E-mail-Newsletter, der an alle Mitglieder und Interessierte geht, die beim LBV oder der Gruppe ihre E-mail-Adresse hinterlegt haben. Wer noch keinen Newsletter erhält, aber zukünftig gerne informiert werden möchte, sendet Vornamen, Nachnamen und Email-Adresse an norbert.schmaeling@ lbv.de.

Eine der wesentlichen Aufgaben des Vereins besteht in der Ausarbeitung von Stellungnahmen zu geplanten Windkraftanlagen und Bebauungsplänen. Auch wenn es im vergangenen Jahr mit 14 Stück etwas weniger waren als zuvor, sei der Zeitaufwand mit mehr als 80 Stunden nicht zu unterschätzen, so Dieter Fünfstück.

Das wichtigste Anliegen des LBV ist der Artenschutz. Deshalb wurde das Steinkauz-Projekt fortgeführt. Dank der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter konnten auch 2018 im Landkreis Bad Kissingen 100 Reviere festgestellt werden. Davon waren 77 Brutpaare erfolgreich, mindestens 171 Jungvögel sind ausgeflogen.

Auch das im Biosphärenreservat laufende Artenhilfsprojekt Rotmilan Rhön wurde dank zahlreicher Mitstreiter erfolgreich fortgesetzt. Nach Mitteilung von Daniel Scheffler konnten hier im Landkreis mindestens 19 Brutpaare mit 15 Jungvögeln festgestellt werden.

Mopsfledermaus am Klaushof

Der Weißstorch habe in Hammelburg auch im vergangenen Jahr nicht gebrütet, während das Brutpaar in Westheim wiederum zwei Jungvögel großziehen konnte. Die Schleiereule bleibe trotz der in den vergangenen Jahren aufgehängten Nistkästen ein "Sorgenkind".

Matthias Franz, offizieller "Wiesenbrüter-Berater" im Landkreis, berichtete, dass der sogenannte Bibersee bei Großwenkheim nicht nur einfach eine aufgestaute Wasserfläche sei. Bekassinen oder Flußregenpfeifer seien dort regelmäßig zu beobachten. Von der Wiesenweihe konnte im östlichen Landkreis ein Brutpaar mit fünf Jungvögeln festgestellt werden, Willi Volkmuth hat von vier Brutversuchen berichtet.

Für die Fledermauskontrollen konnten vier Mitstreiter gewonnen werden. So sei bei einer nächtlichen Netzfangaktion im Wald südlich des Wildpark Klaushof erstmals die Mopsfledermaus als Sommernachweis festgestellt worden. In Winterquartieren sei sie bereits mehrmals nachgewiesen.

Brutdaten-Bericht geplant

Schließlich bat noch Matthias Franz um die Mithilfe aller, die sich mit Vögeln auskennen: Um auf den Rückgang von Vogelbeständen reagieren und effektive Schutzmaßnahmen einleiten zu können, sei es notwendig, möglichst genau einschätzen zu können, welche Arten im Landkreis wo und wie oft vorkommen.Wer helfen möchte, soll entweder seine Daten in die Internet-Plattform Ornitho.de eingeben - und unbedingt darauf achten, dass er sensible Daten, wie Brutdaten von Greifvögeln, Eulen oder Schwarzstorch verschlüsselt, oder sie ihm persönlich per E-Mail an Matthias.Franz1995@web.de schicken. Er stellt dieses Jahr zum ersten Mal einen Bericht mit den Brutdaten einiger ausgewählter, seltener Vogelarten des Landkreises Bad Kissingen zusammen, um einen Überblick über die Vogelwelt zu bekommen.