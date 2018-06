Kunstwerke mit Anspruch

Für Helena Scharf ist es eine Herzensangelegenheit. Seit vielen Jahren gestaltet die ehemalige Museumsleiterin bei den Workshops in der Oberen Saline Objekte aus Holz, lässt sich inspirieren vom natürlichen Material, versucht sich hineinzufinden in Maserung, Struktur und Form des lebendigen Werkstoffs. Wissend um diese Leidenschaft, haben ihr die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Kulturamt der Stadt zum Abschied aus dem aktiven Berufsleben den Stamm einer Blutpflaume geschenkt. "Es war liebenswerte Verpflichtung, daraus ein Kunstwerk zu schaffen", verrät die vielfach engagierte Kissingerin den Besuchern bei der Ausstellungseröffnung in der Orangerie.



Den Beginn einer neuen Lebensphase hat sie mit der Ausformung eines Astansatzes begonnen, hat den Stamm aufgebrochen, ein kantiger Glasbrocken bringt Licht ins Innere, gewährt Durchblick, die Maserung war Leitlinie für fließende Formgebung, die Farbigkeit des Holzes ist mit Olivenöl samtig betont. "Aufbruch" hat sie die Stele genannt, die augenfällig in der Mitte des Raumes platziert ist.



Inspirierendes Ambiente

Seit Ende Mai ist die Obere Saline Heimat und Kunst-Werk-Statt für die Teilnehmer der Kurse geworden. Im weitläufigen Park und den großzügigen Räumlichkeiten der Oberen Saline können die angehenden Kunstschaffenden zusammen mit ihren Tutoren ihrer Leidenschaft für das Gestalten frönen, erhalten Anregungen, tauschen Erfahrungen und leben ihr kreatives Potenzial aus. Nun durften sie die Ergebnisse ihrer Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren.



Erfahrene Künstler fördern die Teilnehmer

Gisela Schriek, Leiterin der Volkshochschule, ist angetan von der Qualität der ausgestellten Exponate und freut sich, der Kunstszene in Bad Kissingen mit den Workshops "Experimentelle Malerei, Zeichnung und Installation" mit Wiltrud und Wolfgang Kuhfuß, "Holzbildhauen" mit Katrin Hubl und "Steinbildhauen", den Reinhard Kraft leitet, kreativen Nachwuchs zuzuführen.



Dass Wiltrud und Wolfgang Kuhfuß, "Erfinder" der Kunst-Werk-Statt und engagierte Förderer der Kunstszene in der Region, in diesen Workshops schon einige regelmäßige Teilnehmer zu Künstlerpersönlichkeiten mit eigenem Stil geformt haben, dokumentiert eine großformatige Arbeit von Ina Wienhold, die sich dem vorgegebenen Thema "Verletzt (sein)" zunächst in Skizzen genähert hat, um dann ein Frauentorso mit ausdrucksstark farbiger Figuralität zu schaffen, die an der Rückwand der Orangerie ein Ausrufezeichen setzt. "Du musst Dir klar werden, was Du gestalten willst und es dann in etwas Erkennbarem umsetzen", gibt Kuhfuß den Rahmen vor.



Vielfältige Kompositionen

Dem Thema "Verletzt" hat sich Reinhildis Noronha mit Rissen in grau-weißen Leinen Installationen genähert und daneben Bilder gestaltet, auf denen sie Keramikbruchstücke mit exakten intensiv farbigen Linien hinterlegt. An der gegenüberliegenden Wand fordern unterbrochene Metallcollagen von Martha Walter Aufmerksamkeit und vor den Fenstern ist eine ausdrucksstarke schwarz-weiß Installation aufgestellt. Darin lässt Anita Haub hinterlegte Gitter durch die Papierschichten scheinen. Norbert Klodwig hat aus einem Stamm eine Art Andachtsraum geschnitzt. "Beim Holzbildhauen ist vor jedem Hieb zu entscheiden, ob er gerechtfertigt ist", warnt Bildhauerin Kathrin Hubl und Reinhard Kraft, der die Arbeiten seiner Steinbildhauerschüler vorstellt, fordert "dass der Gestaltungsprozess Resonanz erzeugen soll".