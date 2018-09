Kunst auf Tüchern im alten Rathaus von Bad Kissingen

"Modern Art auf Tüchern", heißt die Ausstellung der Künstlerin Madeleine Farnbacher in der Regionalvinothek Kiss-Vino im Alten Rathaus am Marktplatz in Bad Kissingen. Los geht's mit der Vernissage am Samstag, 15. September, um 16 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 29. November.

Madeleine Farnbacher führt das Modelabel "Mala & Mad", das Kunstwerke auf Tücher druckt und vom Verkaufserlös eines jeden Tuchs Schulausbildungen für Kinder unterstützt, überwiegend in Nepal, Afrika und Indien. Jedes Tuch, das angefertigt wird, gehört zu einem Charity-Projekt.

Madeleine Farnbacher arbeitet zusammen mit der Nepalesin Mala, die in Kathmandu lebt und für Hilfsorganisationen tätig ist. Beide lernten sich auf eine Reise durch Nepal und Indien kennen. Der Anblick der Straßenkinder war Auslöser für beide, selbst etwas tun zu wollen, um das Elend ein wenig zu lindern.

"Ich habe mein Design 'Das große Dunkel' kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Verkauferlöses geht an die Kinder in Nepal", sagt Madeleine Farnbacher über die Ausstellung in der Vinothek Kiss-Vino. Bei der Produktion stünden für Mala & Mad vor allem faire Arbeitsbedingungen und die Verbesserung der Chancen aller Beteiligten im Mittelpunkt, heißt es in der Mitteilung der Heiligenfeld GmbH.