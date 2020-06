Krimistars in Nüdlingen an der Säge

Dass ein Film-Team in die Rhön kommt, ist per se nichts Aufregendes. Zahlreiche Produktionen vom Bayerischen Rundfunk wurden in den vergangenen Jahren schon in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen gedreht. Diesmal war es dennoch besonders. Die bekannten Schauspieler aus der Eberhofer-Krimireihe, Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, besuchten drei HeimatUnternehmer in Junkershausen (Biohof May), Burglauer (Annette Seehaus-Arnold) und Nüdlingen (Edgar Thomas), heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger lockten die beliebten Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz bereits über fünf Millionen Zuschauer in die Kinos. Nicht für einen Kinofilm, sondern für die BR-Serie "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" besuchten die beiden Schauspieler die Rhön.

Für das TV-Format begaben sich Bezzel und Schwarz auf Entdeckungstour durch Bayern und suchten Menschen, die in ihrem Leben selbst zu Grenzgängern geworden sind, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und Dinge nun völlig anders machen.

Da landeten sie auch bei Edgar Thomas in Nüdlingen. Thomas ist Standesbeamter, 2. Bürgermeister von Nüdlingen, Gemüsekisten-Ausfahrer, Kreisobmann des Bauernverbands, Landwirt und Baumschnitt-Experte. Um diesen vielfältigen Menschen kennenzulernen, stoppten Bezzel und Schwarz auch bei ihm.

Die "verreckte" Säge

Thomas verwundert das nicht: "Wir HeimatUnternehmer sind auch oft Grenzgänger, weil wir vieles anders denken. Deswegen passt dieses Format zu uns wie die Faust aufs Auge." Er hat keine Scheu vor Kameras und schon gar nicht vor fremden Menschen. Dennoch war der Dreh für ihn etwas Besonderes: "Am Anfang war ich ein bisschen aufgeregt und bin quirlig rumgehüpft, aber wir hatten von Anfang an ein ganz lockeres Gespräch. Irgendwann war es so, dass ich aber gar nicht mehr gemerkt habe, dass die Kamera überhaupt an ist", lacht er. "Natürlich haben wir auch über meine Arbeit als Baumpfleger gesprochen. Mit der Arbeitsbühne bin ich dann mit Simon über 20 Meter hochgefahren. Sebastian ist aber währenddessen am Boden geblieben, weil er furchtbare Höhenangst hat." Nach dem Ausflug in die Höhe sollten Bezzel und Schwarz selbst mal Hand anlegen und einen Holzstamm mit einer alten Schrot-Säge teilen. "Ich hab' zu den Jungs gesagt: Ihr seid doch eh wie ein altes Ehepaar, dann könnt ihr mal wie an einer fränkischen Hochzeit mit einer alten Säge arbeiten. Natürlich haben sie die Säge 'verreckt' gemacht, aber die schweiß' ich gerne." Besonders fasziniert war Sebastian Bezzel über die Tatsache, dass Edgar Thomas immer wieder alte Autos und Feuerwehrfahrzeuge für den guten Zweck in arme Länder, etwa zuletzt nach Mauretanien, fährt.

Dass es der letzte Rhön-Besuch der beiden war, ist zu bezweifeln. Schließlich hat Bezzel einen Urlaub mit seiner Familie auf dem Biohof May in Erwägung gezogen, und beide möchten mit Edgar Thomas ein altes Feuerwehrauto nach Jordanien fahren.

Serie und Film

TV-Serie: Die vier Folgen der neuen Staffel "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger": zeigt das Bayerische Fernsehen voraussichtlich ab Montag, 7. September, 20.15 Uhr, wöchentlich.

Eberhoferkrimi: Mit "Kaiserschmarrndrama" kommt dann voraussichtlich am 13. August 2020 bereits der nächste Film der Eberhoferkrimi-Reihe in die Kinos.red