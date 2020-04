Riedenberg vor 7 Stunden

Tradition

Kreuzweg in Riedenberg: 300 Stufen nach oben

Ein Osterfest, das so ganz anders ist. Das müssen auch die Riedenberger in diesem Jahr erleben. Weder am Gründonnerstag, noch in der Osternacht, oder an den beiden Feiertagen, kann in der Kirche gefeiert werden.