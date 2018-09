Bad Kissingen vor 6 Stunden

Landtagswahl

Kreis Bad Kissingen: Rathäuser bereiten sich auf Wahlen vor

300 Wahlhelfer haben am 14. Oktober in den Wahllokalen in der Großen Kreisstadt Dienst. Briefwahlunterlagen sind ab sofort verfügbar. Hammelburg bereitet sich zudem auf einen Bürgerentscheid vor.