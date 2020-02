Krachlederne und Dirndl beim "Oktoberfest an Fosenocht"

Unter dem Motto "Oktoberfest an Fosenocht - Brenna tuats guat", fand am Samstag die Elferratssitzung des TSV Stangenroth in der Rhönfesthalle statt. Sitzungspräsident Nikolaus Krämer begrüßte mit der Abteilungsleiterin der Faschingsabteilung,Tamara Mehling, das närrische Publikum bereits zum 45. Mal.

Für den Startschuss sorgten erstmals die "Bildhäuser Blechtrommler", die unter der Leitung von Benjamin Balling den Zuschauern gleich zu Beginn kräftig einheizten. Diese Gruppe mit 16 Teilnehmern der OBA des Dominikus-Ringeisen-Werkes gibt es seit 2012.

Einen Computerkurs gab Konstantin Scheuring seiner begriffsstutzigen Mutter Karina, wobei klar wurde, dass die ältere Generation nicht mehr "up to date" ist, was Computerwissen angeht.

Kritisches Rumpelstilzchen

Den ersten Tanzbeitrag bot das Premicher Tanzmariechen Sophia Zehe dar, die auf der Bühne ihr Können bravourös unter Beweis stellte.Nun kam eine alte Bekannte der Stangenröther Fosenocht als kritisches Rumpelstilzchen zum Zuge: Annegret Winter. Sie erklärte, dass hier auf der Erde einiges falsch läuft, was es im Märchenland so nie gäbe... ach, wie gut, dass niemand weiß... . Es folgte ein Showtanz der "Dancing Divas", Mädels und Jungs, trainiert von Laura Wegemer, wo spanische Rhythmen und tolle Kostüme das Publikum begeisterten.

Mann und Frau... und die Probleme des Mannes im Alltag des Ehelebens, erläuterte danach Steffen Hartung, der die Lacher des närrischen Publikums auf seiner Seite hatte.Nun folgte das Tanzmariechen Pauline Kuhn aus Salz, die ebenfalls gekonnt ihr tänzerisches Können auf der Bühne präsentierte.

Langjährige Mitglieder ehrte dann der FEN-Beauftragte Stefan Grafe. Den Abschluss der ersten Halbzeit machten die "Hotten Hühs", die kleine Marschtanzgarde, unter der Leitung von Antonia Kugler.

Zukunft als Hilfsbedürftige

"Wir fahren mit dem Bob!" - so schallte es dann zu Beginn der zweiten Halbzeit durch den Saal. Der Elferrat, zehn Damen als "Derndl", kamen wieder auf die Bühne, angeführt von Sitzungspräsident Nikolaus. Ihm folgte die Prinzengarde des TSV Stangenroth, trainiert von Bettina Kugler-Hanft, die mit einem weiteren Marschgardetanz die Menge begeisterte. "Brauchst du Pflääge?", fragten Olga (Annegret Winter) und Apolka (Bettina Faber). Sie verpassten den pflegebedürftigen Anwesenden die Antworten auf ihre Fragen bezüglich ihrer Zukunft als Hilfsbedürftige, und sie hatten allerhand zu berichten, wie sie ihren Job als russische Pflegekräfte in die Tat umsetzen.

Einen "Hidden Act" in Oktoberfest-Stimmung gaben dann die Showtanzgruppe und ein Teil des ehemaligen Männerballetts zum Besten. Unter der Leitung von Carina Sell und Viola Lohmüller kam in der Rhönfesthalle Feierlaune auf. Im Anschluss gab es eine gesangliche Einlage der "Fosenochtssänger" als "totgesagte" Berühmtheiten, begleitet von Peter Metz (Akkordeon). Selbstgetextete Themen aus Politik, Dorfgeschehen und News, gekonnt verpackt in bekannte Melodien, begeisterten das närrische Publikum. Die "Milchschnitten", die Showtanzgruppe des TSV Stangenroth, die bereits am 7. Februar ihr 2. Tanzevent veranstaltet hatte, glänzten dann mit ihrem Auftritt "Viva Las Vegas". Hier sah man nicht nur tolle Kostüme und einen abwechslungsreichen Tanz, sondern am Ende eine gelungene Lightshow.

Den Abschluss der 45. Elferratssitzung machte das Männerballett aus Oberthulba, die "Hellsöwer", die bereits das dritte Mal in Folge in Stangenroth begeisterten. "Freundschaft" bedeutet für sie alles, und dass sie sich aufeinander verlassen können, stellte der enorme Bühnenaufbau und ihr Showtanz unter Beweis.

Im Finale kamen dann alle Aktiven (über 100) noch einmal zusammen auf die Bühne und feierten den gelungenen Abend.Tamara Mehling