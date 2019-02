Kooperationen der Chöre steigern die Sängerlust in Stralsbach

Erstmals als neu gewählte 1. Vorsitzende blickte Nicole Schlereth bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Sängerlust Stralsbach 1921 e.V. in der alten Schuel auf das vergangene Jahr zurück. Am 5. Mai traten sowohl der Gemischte Chor, als auch der Kinderchor mit positiver Resonanz vor einem großen Publikum auf. Die Stralsbacher Hügellerchen sangen als Teil des landkreisweiten Projektchores auf der Landesgartenschau in Würzburg. Der Erwachsenenchor gratulierte am späten Abend dem Chor Pro-Ton zu seiner 125-Jahresfeier mit einem passenden musikalischen Beitrag in der Rhön-Festhalle.

Zweitägiger Workshop für den Projektchor

Ende August beglückwünschte der Chor die Leiterin Ganna Kravchenko zum Nachwuchs. Während ihrer Elternzeit übernahm Stefan Baron die Proben. Als Projektchor mit Westheim konnte der Stralsbacher Chor sich so bestens auf einen gemeinsamen Auftritt beim Weihnachtskonzert in der örtlichen Kirche vorbereiten. Ende November 2018 hielten Ganna Kravchenko und Stefan Baron zusammen einen zweitägigen Workshop für den Projektchor ab, der in den Räumlichkeiten der Frankenakademie im Schloss Schney stattfand. Dort wurden die Stimmen einzeln geprobt und fit gemacht. Kravchenko, als erfahrene Theaterpädagogin und Chorleiterin, schulte die Sängerinnen und Sänger für einen authentischen und starken Ausdruck beim Singen. Baron vermittelte den Chören einen Weg über mehr Lockerheit sowie Spaß im mehrstimmigen Repertoire. Das Ergebnis wurde beim Weihnachtskonzert, welches zusammen mit dem Musikverein, der Gruppe "Nur Mut" sowie den Stralsbacher Hügellerchen am in der Kirche in Stralsbach stattfand, spürbar. Die Mischung der beiden Chöre ist eine hervorragende Ergänzung für beide Seiten.

"Ich hoffe, dass es auch in Zukunft noch weitere Projekte in dieser Zusammensetzung geben wird. Auf Grund der guten Harmonie zwischen dem Chor und den Chorleitern ist es uns auch dieses Jahr wieder gelungen, unser Repertoire erfolgreich zu erweitern", so Schlereth.

Mit einem zwinkerndem Auge "mahnte" die Chorleiterin die Chorsängerinnen und -sänger, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern auch manchmal über den Rand hinaus zu schauen und sich weiterzuentwickeln. So würden laut Kravchenko die konsequente Pflege der Stimme und die Verinnerlichung des Liedinhaltes zu den Stärken eines Chors zählen. "Auch wenn es bedeutet, dass wir weniger Lieder im Jahr erlernen, kann es uns durch Qualität gelingen, das Publikum weiterhin mit tiefgreifendem Gesang zu überzeugen", sprach die gebürtige Ukrainerin.

Viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen für Kinder

In der Funktion als Kinderchorleiterin beleuchtete die 35-jährige Ganna Kravchenko ihr neues Projekt "SingenDirekt!", das von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres durchgeführt wurde. Hierbei konnten die Kinder viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln. Das Konzept, das eher einen experimentellen Charakter besaß und durch die Verbindung von theater- und chorpädagogischen Elementen gekennzeichnet war, wurde zum ersten Mal in der Region erprobt. Die Ergebnisse zeigten, dass dadurch viel mehr Engagement, Dynamik und Spaß bei den Proben erreicht werden konnte. Vielleicht ließe sich das Konzept zu einer kreativen Stunde in Stralsbach etablieren, das sowohl Gesang, als auch Theatermethoden beinhaltet.

Ehrungen

Der Vorstand würdigte zudem seinen Ehrenvorstand Karl Schlereth für 65 Jahre treue Mitgliedschaft. Werner Schoch sowie Hans Bittner wurden für 40 Jahre passive Mitgliedschaft geehrt. Der Vorsitzende der Sängergruppe Bad Kissingen, Siegfried Gottwald, verlieh im Namen des Fränkischen Sängerbundes (FSB) den Sängern Klaus Schmittutz und Bruno Straub für 25 Jahre aktive die Urkunde und die Anstecknadel in Silber. Otto Metz wurde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft die Anstecknadel in Bronze überreicht.

Auftritt bei Taufe des Sohnes der Dirigentin

Neue Lieder und die Vertiefung der Kooperation mit Westheim stehen schon in den Plänen der Chorleitung. Der Chor bereitet sich nämlich auf das Gruppenchorkonzert im Oktober 2019 in der Wandelhalle vor. Ein sehr persönlicher Auftritt erwartet den Chor im August auf der Taufe von Gregor, dem Nachwuchs der Dirigentin. Wünsche und Anregungen der Mitglieder wurden gehört und werden in die Jahresplanung mit aufgenommen. Die Proben starteten am Freitag in der alten Schuel. Der Chor freut sich jederzeit über neue Mitglieder und lädt diese zum Schnuppern herzlich ein. Aufgrund des neuen Repertoires sollte es den neu Zugestiegenen nicht schwerfallen, sich gesanglich in die Gruppe zu integrieren.