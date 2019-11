Konzert zum Jubiläumsauftakt

Aus Anlass ihres 175-jährigen Vereinsjubiläums führt die Kissinger Sängervereinigung am Samstag, 16. November, das Werk "Die Jahreszeiten" im Max-Littmann-Saal des Regentenbaus auf. Beginn ist 19.30 Uhr. Am Konzertabend werden über 150 Mitwirkende auf der Bühne stehen, wenn Joseph Haydns Meisterwerk "Die Jahreszeiten" erklingt, darunter drei Solisten, ein philharmonisches Orchester, der Konzertchor der Sängervereinigung sowie der Konzertchor des Gründungspaten "Liederkranz Schweinfurt 1833". Als Solisten treten Anna Nesyba (Sopran), Falk Hoffmann (Tenor) und Eric Fergusson (Bass) auf. Die Leitung übernehmen mit Hermann Freibott und Matthias Göttemann die Dirigenten der beiden Konzertchöre.

Das Oratorium "Die Jahreszeiten" zählt neben "Die Schöpfung" zu den großen Werken des Komponisten Joseph Haydn. Aufgeteilt in vier Teile - Frühling, Sommer, Herbst und Winter - beschreibt das 1801 uraufgeführte Werk weltliche Themen im Jahreszeitenzyklus. Die Zuhörer erwarten tonmalerisch beschriebene Stücke wie ein Chorgebet für eine reiche Ernte, ein massives Sommergewitter, eine rasante Hirschjagd mit Waldhornklängen sowie ein fröhliches Weinfest der Landbevölkerung. Der Traditionschor Kissinger Sängervereinigung ist der historisch älteste Chor der Stadt Bad Kissingen. 1845 gegründet, blickt der Verein im kommenden Jahr auf eine 175-jährige bewegte Geschichte zurück. "Das Jahreszeiten-Konzert ist der Beginn unserer Jubiläumsfeierlichkeiten" wie Vorsitzender Wolfgang Russ erläutert. Das Jubiläum wird 2020 unter anderem mit einem Festkommers und einem Festakt gefeiert. Zudem werden eine Festschrift und eine neue Chronik erscheinen. Karten gibt es in der Tourist-Info im Arkadenbau, Tel. 0800/976 88 00 oder 0971/804 84 44 sowie an der Abendkasse.