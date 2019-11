Konzert mit Tradition

Die Kissinger Sängervereinigung veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, ihr traditionelles Adventskonzert. Beginn ist um 15.30 Uhr im Kurtheater. Unter der Leitung von Thomas Betzer und Antje Kopp können sich die Zuhörer auf die Adventszeit einstimmen. In einer musikalischen "Weltreise" erklingen nationale und internationale Advents- und Weihnachtslieder, unter anderem aus Österreich, Spanien, Frankreich, USA und Schweden. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail : kissingen-ticket@badkissingen.de .