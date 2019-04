Konzert in Bad Bocklet: Von Operette bis Musical

"Ein wunderbarer Abend... ich bin noch ganz hingerissen... die Solisten, einfach toll... ein Konzert auf hohem Niveau... und die Geigerin... einfach nur fanstatisch." Aussagen von Besuchern beim Konzert im Kursaal von Bad Bocklet, die den Abend gut umschreiben. Das Ensemble Otti Bauer mit den Solisten Valerie Koning (Sopran), Marian Henze (Tenor) und Kim Leonores (Violine) hatte den Abend unter das Motto "Classic Evergreens" gestellt und ein Programm kreiert, das von Klassik, Operette und Musical bis hin zu Pop reichte. Bereits die Eröffnung mit Kim Leonores, die bei abgedunkeltem Saal mit "You raise me up" durch die Reihen der Gäste zur Bühne schritt, zeigte, dass dieser Abend ein besonderes Konzerterlebnis wird.

Das versprach in seiner Begrüßung auch Otti Bauer. Mit Valerie Koning und Marian Henze stellte er zwei Gesangssolisten vor, die es verstanden auf das Publikum einzugehen, ja sie sogar zu einem Tänzchen zu animieren oder einfach, wie Marian Henze als "Kellner Leonhard" aus der Operette "Das weiße Rössl", durch die Reihen zu gehen und diese Partie vorzutragen. Die kurzen und prägnanten Informationen zu den Musik- und Gesangstiteln gaben vorab einen Einblick in das jeweilige Werk.

Immer wieder beeindruckte Kim Leonore, Dozentin an der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, mit ihrem Spiel auf der Violine. Ob bei der Toccata und beim "Ungarischen Tanz". Die Geigenklänge waren es dann ebenso, die das Publikum im Kurhaus von Bad Bocklet mitrissen und zum Mitklatschen animierten. Nicht mehr zu halten war das Publikum, als Valerie Koning und Marian Henze aus der Operette Die Csardasfürstin den Walzer "Tanzen möcht ich" anstimmten. Dem Operetten Medley von Kim Leonores auf der Violine folgten Melodien aus dem "Weißen Rössl", die am Ende zu lang anhaltendem Beifall führten.

Weiter ging es nach der Pause mit Melodien verschiedener Musicals, so unter anderem "Küss mich, halt mich, lieb mich" nach der Titelmelodie aus dem Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" oder "Maria" aus der West Side Story bis hin zu "Ich hätt' getanzt heut' Nacht" aus "My Fair Lady". Unvergessliche Melodien, die das Publikum zu Beifallsstürmen hinriss.

Mit dem bekannten "Time to say goodbye" verabschiedeten sich die Künstler vom Bad Bockleter Publikum. Das aber forderte mit stehenden Ovationen Zugaben. Die gab es mit "Funiculi funicula" und "Chiantiwein" als Medley. Kim Leonores, Valerie Koning und Marian Henze gaben dem Abend letztendlich mit dem Titel "Guten Abend, gute Nacht" einen ganz besonderen Abschluss.