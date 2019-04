Königlicher Besuch

König Ludwig III und Prinzregent Luitpold besuchten die Kissinger Hütte: Der Rhönklub möchte einen Spielplatz an der Kissinger Hütte zum Thema "Sternenpark" bauen, im Rahmen der Gesamtsanierung und Erweiterung der Hütte aus dem Jahr 1914 auf dem Feuerberg. Für eine Fotoaktion reisten die Darsteller historischer Persönlichkeiten aus Bad Kissingen an. Die Könige präsentierten sich vor einem Bild der Kissinger Hütte. Für eine Spende konnten sich die Gäste gemeinsam mit den Königen fotografieren lassen. Diese Aktion nutzte Dr. Manuela Rottmann, (Grüne/MdB), um als Erste das Spendenhaus zu befüllen. Alle Gäste hatten zudem die Gelegenheit, sich an den Schautafeln zu informieren und Fragen zu stellen. Über die Spendenaktion des Rhönklubs kann man sich unter https://heimat-foerdern.viele-schaffen-mehr.de/ informieren oder direkt spenden: Spendenkonto Kissinger Hütte, IBAN DE84 7935 1010 0031 2740 87.