Knobeleien, Theater und Vogelspinnen

Es ist eine wichtige Zeit für alle Grundschüler und ihre Eltern, die sich die Frage stellen, an welcher Schule es nach der 4. Klasse weitergehen soll. Im Mai werden mit der Anmeldung an den weiterführenden Schulen nämlich die Weichen für den weiteren Werdegang ab September gestellt.

Abwechslungsreiches Programm

Deswegen sind Informationen aus erster Hand äußerst wichtig.

Die Schulfamilie des Jack-Steinberger-Gymnasiums veranstaltet für alle interessierten Eltern und Kinder einen Informationsabend am Mittwoch, 3. April. Die Schule ist für alle ab 17 Uhr geöffnet, um 17.30 Uhr begrüßen verschiedene Schüler und der Schulleiter die Gäste in der Aula des Gymnasiums.

Nach dem gemeinsamen Einstand führen Tutoren die Kinder auf eine Tour durch das Schulhaus. Sie erleben chemische Experimente mit großer Wirkung und begreifen im Vivarium die Biologie hautnah im Angesicht von Kornnatter, Vogelspinne, Rennmäusen und Co. Es wird gemeinsam gesungen und geschauspielert, und spielerisch wird die Neugier auf Französisch und Englisch geweckt - um nur einige der Stationen kurz zu beleuchten. Währenddessen werden in der Aula die Eltern über den in der Praxis gar nicht so schwierigen Übergang von der Grundschule in die Arbeitsweise am Gymnasium wie auch über die vielfältigen Wahlmöglichkeiten am JSG mit seinen drei Zweigen und vier Fremdsprachen informiert und auch die Konzepte der Theater- und Musikklassen und der Nachmittagsbetreuung im offenen Ganztag vorgestellt.

Im Anschluss an die beiden getrennten Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene ist dann noch genug Zeit, gemeinsam das Schulgebäude mit den unterschiedlichen Stationen zu erkunden.

Für das leibliche Wohl sorgen durchgehend die Schüler der Oberstufe, und die Mensa gibt einige Kostproben der Mittagsverpflegung. Selbstverständlich stehen die Mitglieder der Schulleitung, des Lehrerkollegiums, des Offenen Ganztags und der Verwaltung auch für Fragen zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung des Gymnasiums. red