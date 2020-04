Dass man in Maria Bildhausen heute noch so viel über das Kriegsende in Maria Bildhausen vor 75 Jahren weiß, ist dem damaligen Verwalter Alfons Maria Wirsing (1899 bis 1986) zu verdanken. Er hat die Ereignisse um den 8. April beschrieben und selbst miterlebt. Alfons Wirsing war es auch, der die Ameri...