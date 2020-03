Klein -aber aktiv

Turnusgemäß standen bei der Reservistenkameradschaft Arnshausen Neuwahlen an, die im Rahmen der Generalversammlung durchgeführt wurden. Als Gäste konnte Vorsitzender Georg Wedler begrüßen: den Kreisvorsitzenden des Bayerischen Soldatenbunds Günter Neundorf, den Kreisorganisationsleiter des Reservistenverbands, Hauptfeldwebel Dirk Weber, den Vorsitzenden des Vereinsrings Walter Erhard und als Vertreterin der Stadt Stadträtin Martina Greubel.

Rückblick

In seinem Tätigkeitsbericht hob Wedler einige Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres besonders hervor: dazu gehörten zunächst die Teilnahme an dienstlichen Vorhaben der Bundeswehr, wie Ausbildung am Schießsimulator, Schießen mit Handwaffen, Pionier- und Sprengausbildung. Im Juni nahm zum 20. Mal eine Mannschaft am Internationalen Schießwettkampf der österreichischen Kaiserjäger in Innsbruck teil. Auch an der Friedenswallfahrt des Bayerischen Soldatenbunds in Aub nahm eine Delegation teil. Sowohl an Allerheiligen mit Bürgermeister Thomas Leiner, als auch am Volkstrauertag mit Oberbürgermeister Kay Blankenburg legten Abordnungen der Arnshäuser Reservisten einen Kranz zum Gedenken an die Toten der Weltkriege wie auch der in Auslandseinsätzen gefallenen Bundeswehrsoldaten nieder. Auch im Rahmen des Ferienprogramms engagierten sich die Reservisten, so organisierten sie Anfang August Schlauchboot-Fahren auf der Saale und betreuten die Eltern und Kinder.

Zweimal kam die Feldküche zum Einsatz: zur Versorgung der Teilnehmer einer Treibjagd und beim traditionellen winterlichen Kesselfleischessen. Große Freude bereiteten die Kameraden den Arnshäuser Ministranten, sie erhielten den Erlös des Glühweinausschanks nach der Christmette. Ein besonderes Lob bekamen Anita Renninger, Andrea und Freya Wedler für ihren Einsatz bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge, die eine Spendensumme von 1054 ergab.

Vereinsringvorsitzender Walter Erhard und BSB-Kreisvorsitzender Günter Neundorf lobten das rege Vereinsleben und die Leistungen der Reservisten und ihrer Familien für die Gemeinschaft. Abschließend wurden Mathias Metz für zehn Jahre und Michael Gehring für 25 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Soldatenbund und dem Reservistenverband geehrt.

Schatzmeister Martin Metz trug den Kassenbericht vor und bewertete die Haushaltslage als zufriedenstellend. Die Kassenprüfer lobten seine vorbildliche Kassenführung und schlugen daher die Entlastung des Vorstands vor, die von den Mitgliedern einstimmig erteilt wurde.

Nun stand ein Punkt auf der Tagesordnung, der vielen Vereinen Sorgenfalten ins Gesicht treibt, die Neuwahlen des Vorstands. Doch Wahlleiter Hauptfeldwebel Dirk Weber konnte am Ende erfreut feststellen: Der Vorstand steht und die Alten sind wieder die Neuen.1.Vorsitzender ist wieder Georg Wedler, 1. Stellvertreter ist Tobias Lutz, weitere Stellvertreter sind Christian Renninger und Ulrich Feldmann. Auch Martin Metz macht als Kassier weiter, ebenso wie Freya Wedler als Schriftführerin.

Auch Sicherheitspolitik ist ein fester Bestandteil jeder Jahresversammlung. Oberfeldwebel Freya Wedler hielt diesmal den traditionellen sicherheitspolitischen Kurzvortrag mit dem Thema "Die aktuelle Lage Israels". Dabei ging sie zunächst mit Bildern und Videoclips vor allem auf die Patt-Situation Israels in der Zeit vor den Parlamentswahlen ein.

Viel vorgenommen

Im letzten Teil der Versammlung standen die Vorhaben des neuen Vereinsjahres zur Diskussion. So will man erneut mit einer Mannschaft am Kaiserjägerschießen in Innsbruck teilnehmen, auch wird wieder am 8. August das Schlauchbootfahren im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt durchgeführt. Höhepunkt des Jahres ist jedoch die Ausrichtung der Friedenswallfahrt des Bayerischen Soldatenbunds mit zahlreichen Abordnungen aus der Region.

Das Programm am 5. Juli sieht neben einem Festgottesdienst, der Prozession zum Friedhof und Kranzniederlegung am Ehrenmal einen Festakt mit anschließendem Kameradschaftstreffen im Hof der Pfarrscheune vor. Verbunden mit der Wallfahrt feiern die Arnshäuser Reservisten das 110-jährige Jubiläum der Soldatenkameradschaft und 35 Jahre Reservistenkameradschaft. Der anschließende Kameradschaftsabend wollte kein Ende nehmen, denn Neumitglied Jürgen Bauer, Chef der "Rhöner Blechle", sorgte mit Trompeten- und Gitarre-Einlagen noch stundenlang für gemütliche Stimmung.

Ulrich Feldmann