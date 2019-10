Klaus Bauer ist Schützenkönig in Reiterswiesen

Der Schützenverein Edelweiß Reiterswiesen hat mit Klaus Bauer einen neuen Schützenkönig. In diesem Jahr haben am Königsschießen 30 der über 170 Aktiven teilgenommen, wobei Vereinsvorsitzender Arno Röder 2. Ritter und die stellvertretende Vorsitzende, Karin Haase 1. Ritter wurden.

Auch die Jugend schoß ihren König aus: Jugendkönig 2019 wurde Paul Wilhelmy, Lisa Wilhelmy wurde 1. Ritter und Lilian Rosa 2. Ritter. Wie stellvertretender Sportleiter, Andreas Schmitt, verlauten ließ, habe der Verein im abgelaufenen Jahr sowohl bei den Aktiven wie bei den Jugendlichen Mitgliederzuwächse verbuchen können.

Auch die Schießergebnisse ließen sich sehen: So errang Andreas Keßler mit dem Luftgewehr gleich drei Titel, mit der Luftpistole siegte beim Königsschießen Andreas Schmitt, Sebastian Seufert und Renate Voll. Bei den Senioren holte sich Norbert Härterich den Titel mit dem Luftgewehr, mit der Luftpistole und der Sportpistole Burkhard Voll. Der Seniorenpokal ging an Holger Fritsch. Bei den Jugendlichen war Lilian Rosa die herausragende Schützin, die sowohl mit dem Luftgewehr, wie auch mit dem Bogen die Beste war und den Jugendpokal erhielt. Bogenmeister der Aktiven wurde Holger Fritsch, den Damenpokal holte sich Monika Back und im Robin Hood wurde William Wikstrom "Robin Hood", Paul Wilhelmy "Little John" und Lilian Rosa "Bruder Tuck".