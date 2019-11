Sexuelle Belästigung in KissSail Therme in Bad Kissingen - Mann belästigt junge Frauen: Am Freitagvormittag (15. November 2019), zwischen 9 und 10.15 Uhr, trat ein bereits in der Vergangenheit wegen gleichgelagerter Fälle bekannter 46-jähriger Mann mehreren Frauen gegenüber und belästigte diese auf verschiedene Weisen. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen in einer Pressemeldung.

Jungem Mädchen an den Po und in Schritt gefasst

Einer 18-jährigen Angestellten näherte er sich von hinten und fasste dieser an das Gesäß bzw. in den Schritt. Danach begab sich der Mann unbemerkt und ohne Eintritt bezahlt zu haben in den Umkleidebereich.

Dort trat er zwei Frauen absichtlich nackt gegenüber und machte anzügliche Bemerkungen.

Zwei Geschädigte erstatteten Anzeige, die dritte Frau ist namentlich nicht bekannt. Falls weitere Geschädigte vorhanden sind, wird darum gebeten, dass sich diese unter Tel.: 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen melden.