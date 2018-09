Kindergarten weitgehend im Plan

Bei einem Ortstermin konnten sich die Oberleichtersbacher Gemeinderäte über den aktuellen Stand des Erweiterungsbaus des Oberleichtersbacher Kindergartens informieren. Trotz der Verzögerung im Frühjahr sind die Bauarbeiten weitgehend im Terminplan. Voraussichtlich soll der Neubau bis Februar oder März nächsten Jahres fertiggestellt sein. Dann kann mit der Sanierung des bestehenden Kindergartens begonnen werden.

Die Sitzung wurde anschließend im Rathaus fortgesetzt. Im Rahmen der Generalsanierung des Kindergartens wurden die Bodenlegearbeiten für 57 804 Euro an die Firma Raumdekor Norbert Faber KG aus Bad Bocklet vergeben.

Untersuchungsergebnisse

Da es in der Vergangenheit gelegentlich zu Missverständnissen über die Nitratbelastung des Oberleichtersbacher Trinkwassers durch die Landwirtschaft gekommen ist, hat die Gemeinde die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahre zusammengestellt. Danach lagen die Werte in Oberleichtersbach in diesem Jahf bei 13,4 mg/l und in Unterleichtersbach an der Aspemühlquelle bei 23,1 mg/l, geht aus der Tabelle hervor. In keinem Jahr wurde der zulässige Grenzwert von 50 mg/l auch nur annähernd erreicht.

Dem Antrag auf Baugenehmigung zum Umbau des Spitzbodens zu Wohnraum mit einer mittigen Dacherhöhung in Oberleichtersbach Lindenstraße 4 durch Lisa und Christian Wiesner stimmten die Gemeinderäte ebenso zu wie den Bauanträgen der Firma Hanse Haus GmbH & Co.KG. Sie beabsichtigt in einer bestehenden Halle im Gewerbegebiet Buchrasen Pausen- und Aufenthaltsräume einzurichten und die Toilettenanlage zu erweitern. Außerdem soll ein Parkplatz zum Abstellen von Lkw-Aufliegern unterhalb der Spedition Schüßler entstehen.