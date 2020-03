Kinderbetreuung ist gefragt

Die Nachfrage nach Kinderbetreuung steigt: Mit eins in die Krippe oder zur Tagesmutter, mit drei in die Kita und nach der Schule in den Schülerhort. Mehr als 3,7 Millionen (Vorjahr 3,6 Millionen) Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren wurden bundesweit zum Stichtag 1. März 2018 (derzeit verfügbarerer aktuellster Wert) in Tageseinrichtungen und durch Tageseltern betreut und gefördert, darunter 4183 im Kreis Bad Kissingen.

Plätze für die Jüngsten sind begehrt: Im Kreis Bad Kissingen besuchten zum Stichtag 800 Kleinkinder unter 3 Jahren einen Kindergarten oder eine Kita, weitere 28 waren (eventuell auch zusätzlich) bei einer Tagesmutter. Unterm Strich gab es 826 betreute Kleinkinder. Das sind 70 mehr als im Vorjahr.

Tagesmutter oder Kita?

Da favorisieren Eltern landauf, landab den Kita-Platz. Im Kreis Bad Kissingen registrierten die Statistiker über alle Altersgruppen hinweg insgesamt 4119 betreute Kinder in Tageseinrichtungen und 83 (teilweise ergänzend) durch Tageseltern betreuten Buben und Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Kita-Kinderzahl um 75, die der Tagesmütter-Kinder stieg um 16.

Der Trend zu mehr Kindern in staatlich-kommunaler Obhut im Bund ist klar, wird gefördert und dass eine wichtige Wählendengruppe zu erreichen ist, ist keine Frage: Eltern nutzen verstärkt Kitas und Tagesmütter, deutschlandweit werden immer mehr Kinder im Alter von einem bis 14 Jahren fremdbetreut, vor allem immer mehr Kleinkinder, zeigt die Statistik. Zuletzt kletterte die Zahl der betreuten Unter Dreijährigen bundesweit von 762 362 auf 789 559 und die Gesamtzahl aller betreuten Kinder bis 14 Jahre um etwas über 86 000 auf über 3,7 Millionen Kinder. Davon 103 194 in Bayern (Vorjahr: 100 121), was hier einem Plus von 3,1 Prozent entspricht.

Im Kreis Bad Kissingen waren in der Summe zuletzt 4183 Jungs und Mädchen im Alter von ein bis 14 Jahren tagsüber in einer Kita, einer Krippe, einem Hort oder bei einer Tagesmutter untergebracht (ohne Doppelzählungen), davon hatten 17,5 Prozent ausländische Wurzeln. Im Vorjahr registrierte die Statistik hier noch insgesamt 4096 betreute Kinder (darunter 17,8 Prozent mit ausländischen Wurzeln), davor waren es 3.980 und im Jahr 2015 hatte die Zahl bei 3867 betreuten Kindern gelegen.

Die Drei- bis Sechsjährigen, also die Kinder im klassischen Kindergartenalter, bilden bundesweit mit mehr als 2,1 Millionen Kindern die stärkste Gruppe der "Fremdbetreuten". Im Kreis Bad Kissingen besuchten aus dieser Altersgruppe 2336 Buben und Mädchen Kindergärten beziehungsweise Kitas, weitere 15 waren (eventuell auch zusätzlich) bei Tageseltern untergebracht. Bei den Kindern von sechs bis 14 Jahren sind 983 in Einrichtungen in Betreuung und 40 in Tagespflege (Vorjahr: 986/31).

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen und längeren Betreuungszeiten steigt, weil frühkindliche Bildung zunehmend positiv gesehen wird, Mütter frühzeitig in ihren Beruf zurückwollen und dort wiederum zeitlich flexibel sein müssen. Wie lange Mutter, Vater, Kind werktäglich getrennt sind, wird nicht erhoben. Aber man kann die Zahl der Kinder als Maßstab nehmen, bei denen "Mittagsverpflegung" zur Betreuung gehört. Die liegt im Kreis Bad Kissingen bei 2087 Kindern oder 49,89 Prozent alle betreuten Kinder. Gemeinsames Mittagessen mit den Eltern ist bei den Kindern, die in staatlich gemanagte Betreuung gegeben werden, also eher die Ausnahme als die Regel: Vati Kantine, Mutti Kantine, Kind Kantine.

Teja Banzhaf/zds