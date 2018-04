Kinder sammeln für den Naturschutz

Zahlreiche Kinder, ganze Schulklassen und Erwachsene sind auch in diesem Jahr wieder in Bayern unterwegs, um Spenden für den den Bund Naturschutz (BN) und seine Naturschutzprojekte zu sammeln, auch im Landkreis Bad Kissingen. Die Gelder fließen in Projekte vor Ort, wie zum Beispiel in die Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Familien, in den Ankauf ökologisch wertvoller Grundstücke oder in den Aufbau von Streuobstwiesen. Außerdem wird es für den Artenschutz von Schwalben, Schleiereulen und Amphibien verwendet.



Der BN versteht sich als Anwalt für Natur, Landschaft und Mensch. Er setzt sich ein für eine gentechnikfreie Landwirtschaft, für den Erhalt der heimischen Kulturlandschaften und für den Klimaschutz. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind dabei die tragende Säule. Denn der BN will sich nicht abhängig machen von der Politik oder Institutionen.



Dass die Spendengelder gut angelegt sind, zeigen die vielfältigen Aktionen der Kreisgruppe. So pflegen ehrenamtliche Helfer wertvolle Biotope wie das Diebacher Schilf, Orchideenhänge oder retten jedes Jahr Tausende von Fröschen, Kröten und Molchen vor dem Tod auf der Straße. Die BN-Aktiven unterstützen Schulen und Kindergärten mit Projekten für Umweltbildung und Exkursionen.



Blühflächen und Insekten-Nisthilfen sind nur einige Aktionen, für die der BN Paten sucht.

"Jeder Euro zählt", sagt der Vorsitzende der Bad Kissinger Kreisgruppe, Franz Zang, der hofft, dass die sammelnden Schüler immer freundlich empfangen werden.



Spenden können aber auch direkt auf das BN-Konto der Kreisgruppe Bad Kissingen, DE 02/7935/1010/0000/0066/43 bei der Sparkasse mit dem Vermerk "Spende Naturschutz 2018" eingezahlt werden.