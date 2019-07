Kinder haben Führerschein

Es gestaltet sich immer schwieriger, vor allem Kinder und Jugendliche für das Lesen von Büchern zu begeistern. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat sich das Büchereiteam Geroda etwas einfallen lassen: Seit 2013 laden Heidrun Scholz, Helene Wirth, Rosi Halbig und Heidi Rödl jedes Jahr Kinder aus dem Kindergarten Abenteuerland an zwei Nachmittagen ein, um ihnen die Faszination der Bücher schon früh zu vermitteln.

Im Zuge eines "Büchereiführerscheins" lernen sie die Räume kennen und werden für den Umgang mit Büchern sensibilisiert. Das Team hofft außerdem, die angehenden Leser in Zukunft für sich zu gewinnen, denn auch wenn die Leserzahlen nicht gesunken sind, möchten sie ihre Bücherei langfristig erhalten.

Ende Mai besuchten Erzieherin Elke Schneider und ihre sechs Schützlinge die Gemeindebücherei das erste Mal. Dabei wurde den Kindern gezeigt, wie die Bücherei aufgebaut ist, wie man richtig mit Büchern umgeht und wie das Ausleihen funktioniert. Außerdem lernten die Kinder, dass es verschiedene Arten von Büchern, wie zum Beispiel Romane und Sachbücher gibt, und was eine Bücherei von einer Buchhandlung unterscheidet. Um das neue Wissen besser zu verstehen, durfte jedes Kind auf eigene Faust stöbern, sich ein Buch aussuchen und dieses kostenlos ausleihen.

Zwei Monate später, im Juli lud das Büchereiteam die Vier- und Fünfjährigen erneut ein, um den Führerschein zu absolvieren. Nachdem die Kinder wiederholt hatten, was ihnen vom letzten Treffen noch in Erinnerung geblieben ist, lauschten sie gespannt Heidrun Scholz, die ihnen die Geschichte "Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule" von Ingo Siegner vorlas. Anschließend konnten sie ihrer Kreativität bei der Bemalung ihrer neuen Bücherbeutel für künftige Büchereibesuche freien Lauf lassen. Zur feierlichen Übergabe der Führerscheine kamen auch die Eltern dazu. Nachdem die frischgebackenen Führerscheininhaber das Lied "Alle Kinder lernen Lesen" zum Besten gegeben hatten, setzt man sich noch gemütlich zusammen.

Um auch ihre Stammleser dauerhaft mit Lesestoff zu versorgen, erweitert das Team laufend das Angebot. Mittwochs von 16 bis 17.30 Uhr ist die Bücherei geöffnet.