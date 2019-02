KikiBu feiert 40. Geburtstag

Der KikiBu, der Kissinger-Kinder-Bus, rollt bereits seit 40 Jahren durch den Landkreis Bad Kissingen. Unter dem Motto "Der KikiBu feiert Geburtstag - feiere mit uns!" zieht er dieses Jahr durch die Ortschaften. Wer dies mitfeiern möchte, kann am Samstag, 9. März, ab 12.30 Uhr in die Zehnthalle in Aschach kommen. Für drei Stunden von 12.30 bis 15.30 Uhr gibt es Spiel und Spaß, unter anderem mit Gummitwist, einer Murmelbahn und Kästchenhüpfen.

Die Zielgruppe sind alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Zum Angebot des KikiBu gehören Kreativangebote sowie freies, selbstbestimmtes Spielen mit dem Spielinventar. Das Angebot steht allen Kindern offen, wobei den Eltern dabei keine Kosten für Spielen und Basteln entstehen. Verpflegung, Hallenschuhe und falls vorhanden einen Fahrradhelm sollten von zu Hause mitgebracht werden. Die Getränke werden vom TSV Aschach gesponsert.

Weitere Fragen beantworten Heike Schreiner und Kathrin Kuhn unter Tel.: 0170/469 51 28 und per E-Mail (heike.schreiner@projugend-kg.de) .