Keine Einwände gegen zusätzliche Wildtierauffangstation in Roth

Die Wildvogelstation Rhön-Saale e.V. hat beim Landratsamt die zusätzliche Einrichtung einer Wildtierauffangstation auf dem Gelände "Am Quästenberg" in Roth beantragt. Ordnungsgemäß wurde die Gemeinde Bad Bocklet um Stellungnahme gebeten. Der Gemeinderat stimmte am Dienstag nach Ausräumung kleinerer Bedenken diesem Antrag einstimmig zu.

Bereits jetzt befindet sich in der Wildvogelstation Rhön-Saale eine 16 Quadratmeter große Intensiv- und Quarantäne-Station mit neun Quarantäne- und Aufzuchtboxen, zwei Inkubatoren, einer gefliesten Innenvoliere, einer Futterküche, fünf Flexarien - dies sind Terrarien, die aus einem stabilen Polyamidnetz aufgebaut sind - und zwei Mauersegler-Boxen. Zusätzlich stehen dort zwei Lagerräume von drei und 15 Quadratmetern. Im angrenzenden Gartengelände hat die Wildvogelstation die Möglichkeit, bei Bedarf eine mobile Voliere zur Auswilderung kleiner Singvogelarten aufzustellen sowie drei mobile Kleintierausläufe für Igel.

Kurzfristig ist nun für 2019 die Aufstellung von zwei Volieren zur Auswilderung von kleineren Sing- und Gartenvögeln oder zur zeitweiligen Unterbringung von Entenküken und Eichhörnchen geplant. Später soll ein Komplex von drei größeren Auswilderungsvolieren auf einer Gesamtfläche von knapp 25 Quadratmetern diese kleineren ersetzen.

Im Gemeinderat kamen kurzzeitig Bedenken über eine mögliche Lärmbelästigung der Nachbarn rund um die Wildvogelstation auf, weshalb der 2. Bürgermeister und Rother Einwohner Holger Tillmann (CSU) nachfragte, ob diese befragt worden seien. Bauamtsleiterin Tatjana Büttner entgegnete, die Befragung stünde zwar noch aus, sei aber bei Belangen des Tierschutzes zweitrangig. Bürgermeister Andreas Sandwall (CSU) widersprach diesen Bedenken. Es sei doch "ein eklatanter Unterschied zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln". Am Ende befürwortete der Gemeinderat dann doch einstimmig den Antrag der Wildvogelstation Rhön-Saale e.V. zur Einrichtung einer Wildtierauffangstation in Roth.