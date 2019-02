Kaum Veränderungen im Vorstand des Schützenvereins Hubertus Eltingshausen

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Hubertus Eltingshausen berichtete 1. Vorsitzender Reinhold May von einem Stand von 122 Mitgliedern. Sechs Neuzugängen standen im letzten Jahr sieben Abgänge gegenüber. Kaum Veränderungen gab es bei den Wahlen: Neu ist allerdings Andrea Schott als 2. Vorsitzende.

May erwähnte im Jahresrückblick das Großgemeinde-Pokalschießen, Königs- und Robin Hood-Schießen, die Königsproklamation, eine Hochzeit, das Fackelschießen und zwei Kameradschaftsabende. Dies sei ein doch sehr entspanntes Jahr für den Verein gewesen. May bedankte sich bei den Mitgliedern für den guten Zusammenhalt und das Engagement, das ihn ein wenig mehr entlastete.

Bei Luftgewehrmannschaft Luft nach oben

Nach dem allgemeinen Rückblick berichtete Sportleiter Manuel Reith, dass nach zwei Jahren in der Bezirksliga die Luftpistolenmannschaft in der Saison 2018/2019 wieder auf Gauebene antritt. Die Luftgewehr- Mannschaft A1 belegt den siebten von acht Plätzen, nachdem sie in der letzten Saison schon aus der Gauliga abgestiegen war. Auch die Luftgewehr-Mannschaft C1 steht nur auf dem letzten Rang. Da bestünde definitiv Luft nach oben, aber der Spaß solle dabei natürlich auch nicht verloren gehen.

Leider könne durch die geringe Beteiligung der Jugend im Kugelbereich im aktuellen Rundenwettkampf keine Jugendmannschaft gemeldet werden. Hier erfolgte die Einladung an die Jugendlichen ab zwölf Jahren und auch an die Erwachsenen, bei Interesse, an den Trainingstagen einfach einmal vorbeizukommen. Die Zeiten sind unter www.sv-eltingshausen.de oder www.bogensport-eltingshausen.de zu finden.

In der Bogenabteilung belegte die A1-Mannschaft Rang drei, die A2 Platz fünf und die B2 den zweiten Rang der Saison. Die Jugendmannschaft wurde Vierter. Am internen Robin-Hood-Schießen nahmen diesmal 23 Schützen teil. Auch bei vielen Meisterschaften und Turnieren gab es oft sehr hohe Teilnehmerzahlen, und die Schützen waren erfolgreich. Auch für 2019 stehen wieder mehrere dieser Veranstaltungen auf dem Plan.

Neuwahlen

1.Vorsitzender Reinhold May, 2. Vorsitzende Andrea Schott, Sportleiter Manuel Reith, 1. Jugendleiterin Sabine Hrubesch, 1. Schriftführer Stefan Seufert, 1. Schatzmeister Wolfgang Bayer, 2.Jugendleiter Manuel Nöth, 2.Schatzmeister Reinhold May, 2.Schriftführer Marius Bieber. Kassenprüfer Joachim Metz und Johanna Schaumberg, Bogenreferent Mike Greubel, Vergnügungswart Gerhard Kornmann, 1.Gerätewart Stefan Seufert, 2.Gerätewart Jürgen Reith. Die Schießabendleitung übernehmen Manuel Reith und Gerhard Kornmann. Willibald Zänglein und Jürgen Reith sind Beisitzer.