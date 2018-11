Katzenbacher Theatergruppe überreicht Spende

Nach einer gelungenen Premiere des Theaterstücks mit dem Titel "Kille, Kille" im ausverkauften Vereinsheim in Katzenbach übergab der Vorsitzende der Katzenbacher Theatergruppe, Uwe Sonnenberg, ein Scheck in Höhe von 500 Euro an die Hilfsorganisation "Friends -4- Friends e.V." mit Ansprechpartner in Regensburg. Die Organisation unterstützt und kümmert sich um Straßenkinder in Namibia.

Die Verantwortlichen aus Regensburg waren angereist, um die Theatermitglieder Lisa Markard und Fabian Halbig in Aktion auf der Bühne zu sehen. Bei einem früheren Aufenthalt in Regensburg hatten sie sich kennengelernt. Weitere Informationen der Organisation unter www.friends-4-friends.org.

Wer die Theatergruppe und ihre neue Komödie erleben möchte, kann sich noch Eintrittskarten bei Peter Wehner, Tel: 09734/1253 und (mobil): 0176/52757709 besorgen. Für die Aufführungen in Katzenbach am 23. und 24. November sind nur noch Restkarten erhältlich. Für die Aufführungen in Bad Bocklet im Großen Kursaal am 30. November und 1. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr gibt es auch Karten in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet oder an der Abendkasse.