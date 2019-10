Katalog mit Urlaubsideen

Ab sofort ist der neue Katalog "Urlaub und Gesundheit 2020" erhältlich. Dieser präsentiert das Gesamtangebot Bad Kissingens und bietet Inspiration für einen entspannten und erholsamen Aufenthalt. Das bayerische Staatsbad lädt 2020 dazu ein, sich bewusst Zeit für sich selbst und die eigene Gesundheit zu nehmen. "Der Imageteil des Katalogs bietet Lesern mit einer authentischen Bildsprache und kurzen, prägnanten Texten eine Entscheidungshilfe für einen Urlaub in Bad Kissingen", sagt

Kathrin Betzen, Leiterin der Marketingabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Ob Heilwasserrituale im neuen Format des Heilwasser-Tastings, Informationen zur Bewerbung als Unesco-Weltkulturerbe unter dem Titel "Great Spas of Europe" und der dazugehörigen neu angebotenen Führung, über das Kulturangebot und Möglichkeiten für Aktivitäten in der Natur bis hin zur Entspannung in der Kisssalis Therme - alle Themen für einen erholsamen Urlaub werden präsentiert.

"Anschließend werden die Gastgeber, unterschiedliche Pauschalangebote sowie die Gesundheitsanbieter dargestellt. Der Katalog bündelt alle touristischen Leistungen Bad Kissingens", so Betzen weiter. "Als Tourismus-, Kultur- und Gesundheitsstandort bietet Bad Kissingen Gästen die ideale Gelegenheit, den Luxus der Zeit wiederzuentdecken und den körperlichen Bedürfnissen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad GmbH. Der Katalog kann unter Tel.: 0800/ 976 88 00 oder unter www.badkissingen.de bestellt werden und liegt an der Tourist-Info Arkadenbau aus. Im Internet gibt es den Katalog als Web-Version unter www.badkissingen.de/Urlaubskatalog2020 und als E-Paper.