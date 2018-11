Junges Team am Start

"Wir machen weiter!", das sagen sechs Jugendliche aus Ebenhausen, denn sie wollen die Ebenhäuser Kult-Party Minimilk, die immer am ersten Adventswochenende stattfindet, nicht sterben lassen. Im vergangenen Jahr, bei der zehnten Minimilk-Party, kündigten die bisherigen Organisatoren Tobias Keßler und Sebastian Dees an, dass zehn Jahre für sie genug seien und sie die Planung und Durchführung der Veranstaltung in jüngere Hände legen wollen. Tatsächlich haben sich im Laufe des Jahres sechs Jugendliche aus Ebenhausen, bemerkenswerterweise alle aus den Reihen der Blaskapelle, zusammengefunden, um die Nachfolge von Keßler und Dees anzutreten.

Drei Mädchen und drei Jungs, alle im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, bilden das neue Organisationsteam, das natürlich noch tatkräftig von ihren Vorgängern unterstützt wird. Tobias Keßler und Sebastian Dees waren etwa genauso alt, als sie 2008 zum ersten Mal die Minimilk-Party, damals noch unter dem Namen "Eis-am-Stiel-Party", auf die Beine stellten. "Wir wollten unserer Dorfjugend etwas vor Ort bieten und selbst einen Beat-Abend oder was Ähnliches machen", sagt Sebastian Dees und freut sich, dass die Jugend von Ebenhausen zusammenhält und weitermacht. "Mit Andreas Breuter, Julia Mehn, Konstantin Schenk, Franziska Schubert sowie Miriam und Simon Stahl hat sich ein Team zusammengefunden, das vom Alter her genau richtig ist, um für die nächsten zehn Jahre das Fortbestehen von Minimilk zu sichern", meint auch Tobias Keßler.

Es gibt viele Bereiche wie zum Beispiel Werbung, Finanzen, Technik und Behördenkontakt, in die sich die "Neuen" erst einarbeiten müssen. Deswegen ist es goldrichtig, wenn die Arbeit auf mehrere junge Schultern verteilt ist, auch wenn vieles noch in den Händen der alten Hasen liegt. Sie wissen auch, dass eine gewisse Einarbeitungszeit nötig ist. Da reicht es sicher nicht, nur ein wenig über die Schulter zu schauen.

Viele Helfer und Mitstreiter aus dem Freundes- und Bekanntenkreis von Sebastian Dees und Tobias Keßler sind mit ihnen zusammen älter geworden und haben aufgrund privater oder beruflicher Verpflichtungen weniger Zeit. Deswegen ist es gut, dass sich durch die neuen Organisatoren andere jüngere "Helferkreise" für die Minimilk-Party erschließen. "Wir bringen neue Leute mit und haben auch schon ein paar neue Ideen", sagt Julia Mehn. So soll vermehrt Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt werden.

Konzept bleibt

Ansonsten bleibt das Konzept, wie es war, hat es sich doch inzwischen gut bewährt. Keine leichte, aber sicherlich eine lohnenswerte Aufgabe für die Youngsters, wird durch ihre Arbeit doch der Zusammenhalt und die Gemeinschaft der Jugend im Dorf gestärkt. Als Belohnung für die Mühen gibt es als Dankeschön für alle Mitstreiter eine gemeinsame Helferfeier, meist eine Fahrt zu einem großen Volksfest.

Das Party-Wochenende steigt am Freitag, 30. November, und Samstag, 1. Dezember, in der Ebenhäuser Turnhalle. Am Freitag spielen ab ca. 20.45 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr) die beiden Livebands "Soundladen" und "Blast". Am Samstagabend (Einlass ab 21 Uhr) folgt die "Kultnacht" mit Resident DJs und LJ sowie der professionellen Minimilk-Fotowand.