Jubiläum für Kletterhalle: Seit zehn Jahren hoch hinaus

Durch umsetzbare Halte- und Fußpunkte können in der Kissinger Kletterhalle des Alpenvereins verschiedene "Routen" in Höhen bis auf 12,5 Meter gesetzt werden. An diesem Wochenende feierte der Alpenverein, Sektion Bad Kissingen das zehnjährige Bestehen des Kletterturms "NO LIMITS" in der ehemaligen US-Kaserne. Foto: Peter Rauch