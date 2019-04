Jetzt mit drei gleichberechtigten Vorsitzenden

Bei der Generalversammlung des Haarder Sportclubs 92 standen nach einer Satzungsänderung auch Neuwahlen auf er Tagesordnung. Vorsitzender Richard Ritter berichtete zuvor über die Aktivitäten des vergangenen Jahres wie unter anderem Teilnahme am Kegeln und Schießen in Nüdlingen, Beteiligung am Ferienprogramm mit Abnahme des Tischtennis-Sportabzeichens.

Abteilungsleiter Klaus Böhm hob das gute Abschneiden von Mario Schmitt beim Turnier in Nüdlingen hervor, informierte über das Abschneiden der beiden Mannschaften in der Saison 2018/2019 und war mit dem 4. Platz der Ersten in der Bezirksklasse B sehr zufrieden. Nach den Berichten des Kassiers Mario Nöth und des Kassenprüfers Jürgen Gehring wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Anfänge vor 40 Jahren

Ehrengast Horst-Günter Ziegler, Ehrenkreisvorsitzender des BayerischenTischtennisverbandes, erinnerte an die Anfänge des Tischtennissports im Ortsteil vor 40 Jahren, wobei er auch als "Geburtshelfer" diente. Er dankte für die gute Arbeit des Haarder SC. Zusammen mit dem Vorsitzenden Richard Ritter und dem Abteilungsleiter Klaus Böhm ehrte er 14 Mitglieder mit Auszeichnungen des BLSV, des BTTV und des Vereins für langjährige Mitgliedschaft, verdienstvolle Mitarbeit im Vorstand oder zahlreiche Meisterschaftsspiele.

Die Zustimmung zu einer Satzungsänderung und der damit verbundenen Neufassung führte bei den Neuwahlen unter Leitung von Ziegler dazu, dass der Verein in Zukunft von drei gleichberechtigten und für ihren Bereich verantwortlichen Vorständen geleitet wird: Vorsitzender für Verwaltung und Repräsentation ist Marco Schmitt, Vorsitzender für Finanzen und Kassengeschäfte ist Mario Nöth, Vorsitzender für Sport und Spielbetrieb ist Klaus Böhm. Außerdem wurden noch Matthias Claus zum Beisitzer und Schriftführer, Peter Wilden zum Beisitzer und stellvertretenden Schriftführer sowie Jürgen Gehring und Christian Göpfert zu Kassenprüfern gewählt. Neben den routinemäßigen Veranstaltungen auf Kreis- und Bezirksebene wird sich der Verein auch heuer wieder am Ferienprogramm der Gemeinde Nüdlingen im August beteiligen.