Jazz meets Classic

Ein Open-Air-Konzert der besonderen Art findet am Pfingstsamstag, 8. Juni, im Innenhof des Luitpoldbades statt. Ab 19.30 Uhr SErvieren die "European Swing All Stars" Dixiland/Swing-Kompositionen. Veranstalter des Benefizkonzertes ist der Förderverein der Staatsbad Philharmonie Kissingen. Deren Solisten treten in einen musikalischen Dialog mit den All Stars. Tickets und Infos: Tel.: 0971/8048-444, Tourist-Info Arkadenbau und hier.