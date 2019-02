Jahresbericht: Folklorechor Nüdlingen mit 25 aktiven Sängern

Beim Folklorechor Nüdlingen - Bad Kissingen ist jede Zusammenkunft mit einer Chorprobe verbunden. Selbst die Jahreshauptversammlung im Proberaum im Dachgeschoss der Alten Schule bildet da keine Ausnahme. Vor dem Bericht des Vorsitzenden Georg Schmitt wurde unter der Leitung von Dirigent Dmitry Romanetskiy zunächst fast eine Stunde lang intensiv geprobt. Dann erst kamen die weiteren Punkte der Versammlung zur Sprache.

Mit 25 aktiven Sängerinnen und Sängern war der Folklorechor insgesamt gut aufgestellt, sagte Vorsitzender Georg Schmitt. Mehrere Krankheitsfälle waren allerdings zu bewältigen. 40 Proben wurden im vergangenen Jahr abgehalten, mehrere Chorsänger nahmen am überregionalen Fortbildungswochenende in Münnerstadt teil. Unter den größeren Auftritten hob Schmitt Konzerte in Bad Bocklet, in der Bad Kissinger Wandelhalle und das Adventskonzert in der Nüdlinger Kirche hervor. Ein Höhepunkt sei der Auftritt in der Bad Kissinger Jakobuskirche gewesen. Der Vorsitzende bedankte sich für die großzügige Unterstützung der Vereinsarbeit durch die Gemeinde.

Chorleiter Dmitriy Romanetskiy machte auf eine Neuerung aufmerksam. Der Stimmbildung in Kleingruppen sei viel Zeit gewidmet worden. Oliver Deininger berichtete als Kassier detailliert über alle Einnahmen und Ausgaben. Er zeigte sich über die Spende der Gemeinde und der Sparkasse sehr erfreut. Nachdem Kassenprüfer Edgar Strauß die Geschäftsführung als einwandfrei erklärt hatte, wurde der Kassier einstimmig entlastet.

3. Bürgermeister Stephan Schmitt (UWH) lobte die Sängerinnen und Sänger des Folklorechors für ihre Auftritte. Die Gemeinde könne stolz darauf sein, einen solch qualifizierten Chor im Ort zu haben. Er bedankte sich beim Vorstand und dem Dirigenten. Der Chor kündigte ein Konzert in der Jakobuskirche am 30. März 2019 an. Geistliche Melodien spielen dabei die Hauptrolle.