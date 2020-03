Integrationspreis ausgelobt

Die Regierung von Unterfranken lobt im Jahr 2020 den Integrationspreis für gelungene Integrationsarbeit zum dreizehnten Mal aus. Mögliche Preisträger sind nachhaltige, erfolgreiche und insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten, die in vorbildlicher Weise die Integration unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund in Unterfranken unterstützen. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro stellt das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration aus den bewilligten Haushaltsmitteln zur Verfügung.

Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann ruft daher Einzelpersonen, Kommunen, Vereine, Organisationen, Gruppen, Verbände, kirchliche Träger, Kindergärten und Schulen, die sich für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund engagieren oder die Integration nachhaltig fördern, zur Bewerbung auf.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Jury bei der Regierung von Unterfranken. Die Jury behält sich vor, Preise auch auf mehrere Preisträger zu verteilen. Abgabeschluss für die Bewerbungsunterlagen bei der Regierung von Unterfranken in Würzburg, ist der 31. Mai 2020.

Die Preisvergabe findet voraussichtlich am 19. November 2020 statt. Der erste Preis ist mit 2500, der zweite Preis mit 1500 und der dritte Preis mit 1000 Euro dotiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bewerbungsformulare und der Ausschreibungstext sind im Internet auf der Homepage der Regierung von Unterfranken unter unter dem Punkt Soziales abrufbar.