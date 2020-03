Innere Reise in ein anderes Land

Die Frauen vom Bad Kissinger Team des Weltgebetstages begeben sich in ökumenischer Verbundenheit und Freundschaft in jedem Jahr auf eine innere Reise, um ein neues Land zu erkunden, sei es auch noch so fern.

In diesem Jahr waren sie mental in Simbabwe im südlichen Afrika: Ein reiches Land und doch so arm! Beim Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in der Erlöserkirche in Bad Kissingen konnten die vielen Frauen und einige Männer, die daran teilnahmen, viel über dieses Land erfahren.

Last des Lebens

Es sind die Frauen von Simbabwe, die täglich die Last des Lebens und der Arbeit in dem Land zu tragen haben und die damit unermüdlich die Hoffnung auf Veränderung zum Besseren aufrechterhalten. Sie haben für sich und für alle Frauen in der Welt aus der Bibel das Wort "Steh auf und geh! Du schaffst das!" als Motto übernommen. Sie haben auch die Lieder und Texte für den Gottesdienst zusammengestellt und in der ganzen Welt verbreitet.

Das Kissinger Vorbereitungsteam hat mit Charlotte Fries und Agnes Brath all diese Texte und Lieder eingehend besprochen und für den eigenen Gottesdienst mit viel Phantasie in Wort, Bild und Ton aufbereitet.

So entstanden lebendige Dialoge, eindrucksvolle Szenen und überlegte Textbeiträge. Besonders schön war die musikalische Interpretation durch den Projektchor unter der Leitung von Carolin Keß, die auch den Klavierpart übernommen hatte. Begleitet wurden sie noch von Julia Glöckler mit der Querflöte und Burkard Weiß mit der Gitarre.

Einprägsam erklang die Melodie mit dem Text: "Komm, nimm dein Bett und geh! Du schaffst das!" Das Kissinger Team hat es auch geschafft, dass alle Sprecherinnen gerne und mit ganzem Herzen ihren jeweiligen Part in ihrer persönlichen Art vortragen konnten.

Kollekte für soziale Projekte

Bei aller Ermutigung zum Aufbruch war es gleichwohl ein nachdenklicher und fast schon meditativer Gottesdienst, den alle gern mitfeierten.

Das mag auch mit dazu beigetragen haben, dass die Kollekte für die sozialen Projekte der Frauen in den einzelnen Ländern erstmals den Betrag von 1000 Euro überschritt. red