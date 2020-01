Infos zum Mohnanbau

Mohn - ein Blickfang in der Flur und ein Pollenspender für die Bienen. Allerdings: Es fehlt an Erzeugern. Deshalb findet eine Informationsveranstaltung zum Öko-Mohnanbau am Mittwoch, 22.Januar um 19 Uhr in Geldersheim statt.

Josef Schmidt ist Öko-Mohnerzeuger im Steinwald in der Oberpfalz und aktiv im Forschungsprojekt "Speisemohn im Ökologischen Landbau" von der Uni Bonn, das über die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) gefördert wird. Er beleuchtet die nicht ganz einfache, aber durchaus lukrative Kultur hinsichtlich Sortenwahl und Anbau, in Mischfrucht und als Reinkultur und spricht über seine Anbauerfahrungen. Thomas Schultes, Geschäftsführer der Friedenfelser Betriebe, freut sich über weitere Öko-Mohnerzeuger in Unterfranken. Er ist in der Aufbereitung und Vermarktung von Öko-Mohn tätig und geht im Laufe der Veranstaltung unter anderem auf die Konditionen ein.

Bei dem Infoabend handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung der unterfränkischen Öko-Modellregionen Waldsassengau, Rhön-Grabfeld und Oberes Werntal, des Fachzentrums Ökolandbau Bamberg sowie der Erzeugerringe Bioland und Naturland. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22.Januar, um 19 Uhr im Fränkischen Hof, in der Würzburger Straße 22, in 97505 Geldersheim statt.