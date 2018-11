In ökumenischem Geist in Nüdlingen Buß- und Bettag gefeiert

Freundschaftliche Verbundenheit in ökumenischem Geist kennzeichnet das Verhältnis zwischen dem katholischen Ortsgeistlichen, Pfarrer Dominik Kesina, und seinem evangelischen Mitbruder, Pfarrer Philipp Klein. Am Buß- und Bettag setzten beide Seelsorger mit einem ökumenischen Gottesdienst eine in Nüdlingen bereits seit Jahrzehnten geübte Tradition fort. Die Zahl der erschienenen Gottesdienstbesucher beider Konfessionen hielt sich mit 20 in engen Grenzen. Das war früher kaum anders. Im kommenden Jahr ist daran gedacht, den ökumenischen Gottesdienst in die Sebastianikapelle zu verlegen.

Über das Leben neu nachdenken

"Wir bemühen uns um die Einheit im Glauben", betonte Pfarrer Kesina in seinen einführenden Worten. Im Hinblick auf den Buß- und Bettag, so Pfarrer Klein, solle man sich als Christ bewusst werden, dass jeder Mensch eine innere Umkehr nötig habe und über sein Leben neu nachdenken sollte. Freilich, das Wort "Buße" höre man nicht gern, und das Beten sei selten geworden. Dabei sei es wichtig, dass man am Abend die Geschehnisse des Tages Revue passieren lasse und eine Art "Bilanzgebet" spreche. Wie bei der Justiz üblich, bekomme der Mensch von Gott "Bewährung" zugesprochen. Der Buß- und Bettag sollte als Pause in der Leistungsgesellschaft zum Nachdenken und zur Umkehr dienen. Mit dem Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen", verfasst vom evangelischen Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, ging die ökumenische Feier zu Ende.

Ursprünge des Buß- und Bettages

Pfarrer Kesina lud zum anschließenden Gespräch in den Pfarrsaal ein, wo Mitglieder des Pfarrgemeinderates Backwaren und Getränke bereitgestellt hatten. Im Gespräch mit beiden Pfarrern wurde an die Ursprünge des Buß- und Bettages erinnert, die weit in die römische Geschichte zurückweisen. Damals sollten in Krisenzeiten durch Sühne die Götter gnädig gestimmt werden. Heute stehe der Buß- und Bettag dafür, dass die Seele wichtiger ist als das Streben nach Profit.

Die Abschaffung des Buß- und Bettags im Jahr 1995 sei zur Finanzierung der Pflegeversicherung erfolgt. Diese Maßnahme werde heute weithin bedauert.