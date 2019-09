In Frack und Zylinder zum Gügertanz

Der Rauchclub Blaue Wolke 1919 Steinach e.V. wurde erstmals vor 100 Jahren gegründet. Allerdings musste der Verein wegen des 2. Weltkriegs "pausieren". Die Wiedergründung fand 1963 statt. Seitdem richtet der Club alljährlich die traditionelle Kirmes und bei besonderen Anlässen das Gügerausschlagen aus.

Dieses Jahr wurde die Kirmes anlässlich des 100-jährigen Jubiläums in etwas größerem Rahmen gefeiert. Das obligatorische Treffen mit Übung des Gügertanzes und Vorglühen fand beim Schirmherrn Rudi Schultheis und Ehefrau Rita statt, die selbstverständlich wieder ihren herrlichen Käseplootz anbot.

Die örtlichen Vereine begleiteten den Kirmesbaum beim Einholen von der Kreuzbergstraße bis zum Marktplatz mit Fahnenabordnungen. Auch 1. Bürgermeister Andreas Sandwall mit Ehefrau Tanja, 3. Bürgermeister Norbert Borst mit Ehefrau Conny -die bei der Musikkapelle mitspielte-, Ortssprecher Uto Paul Schmitt mit Ehefrau Afra, Gemeinderat Andreas Hahn, die Kiga-Kinder mit ihren Betreuerinnen und viele andere gaben dem Rauchclub die Ehre. Der Festzug wurde angeführt von der Steinacher Musikkapelle unter Leitung von Bernd Borst. 2. Bürgermeister Holger Tillmann und Gemeinderat Volker Stahl gesellten sich später am Marktplatz dazu.

Mit viel Manneskraft , auch Bürgermeister Andreas Sandwall legte Hand an, wurde unter den Anweisungen von Rainer Borst und unterstützt von Ehrenmitglied Heinz Wehner, der Baum aufgerichtet, der geschmückt ist mit den Wappen der örtlichen Vereine. Neu hinzu kam heuer das Vereinswappen der "Greenies", die außerdem dieses Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiern.

Zu dieser Kirmes in Verbindung mit dem Jubiläum platzte der Marktplatz aus allen Nähten. Das wundervolle, sonnige Herbstwetter tat sein übriges. Nachdem erst noch weitere Sitzplätze für die vielen Gäste geschaffen wurden, stellten sich die "Herren in Frack und Zylinder" auf zum Gügertanz. Eingereiht in die jungen Tänzer hatten sich zum 100-jährigen Jubiläum nochmal zwei alte Strategen, nämlich Wiedergründungsmitglied, Ehrenvorsitzender und Schirmherr Rudi Schultheis und Ehrenmitglied Otto Dünisch. Die beiden erfahrenen Tänzer machten ihrem Namen alle Ehre.

Nach dem Tanz wurde der Güger ausgeschlachtet. In Absprache mit dem Organisator des Gügerausschlagens Andy Alles und Schirmherrn Rudi Schultheis wurde Ulla Dempsey zur glorreichen Siegerin ausgewählt, um sie für ihren jahrelangen Einsatz für den Rauchclub zu ehren.

Zum unterhaltsamen Programm tanzten die Kindergartenkinder am Kirmesbaum. Auf Initiative von Schirmherrn Rudi Schultheis und anlässlich des 100-jährigen Jubiläums durften die Kinder zur Belohnung Luftballons steigen lassen und bekamen ein kleines Geschenk. Das machte nicht nur die Kleinen, sondern auch die anwesenden Eltern und Großeltern glücklich.

Die Gäste labten sich an den verschiedenen Schmankerln die angeboten wurden. Mit Bier, Wein und Gesang erfreuten sich Gastgeber wie auch Gäste der guten Stimmung.

Während und nach dem Rahmenprogramm trugen die Steinacher Musikanten, mit vielen schönen, allseits bekannten Weisen, zum Gelingen der Kirmes bei.

Dieses gelungene Kirmesfest bildete den Abschluss der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Rauchclubs Blaue Wolke 1919 Steinach e. V.