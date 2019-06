In der Stadt bewegte sich was

Der Sommermarkt wurde am Marktsamstag seinem Namen gerecht. Denn da schien die Sonne noch bei angenehmen sommerlichen Temperaturen. Allerdings war für den Sonntag Regen vorausgesagt, was einige Markthändler davon abhielt überhaupt zu kommen. Das stellte sich als Fehleinschätzung heraus. Als die Geschäfte um 13 Uhr öffneten, war es trocken und die Stadt bald voller Menschen. Die Außenbestuhlung der Cafes waren belegt und zahlreiche Besucher flanierten durch die Stadt. Am Marktplatz gab es eine Fahrradausstellung und eine Karatevorführung, die Stadtmarketing Pro Bad Kissingen organisiert hatte. Insgesamt zog der Stadtmarketingverein eine positive Bilanz für den verkaufsoffenen Sonntag, der unter dem Motto "Bad Kissingen bewegt sich" stand.