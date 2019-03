In der Franz-von-Prümmer-Schule Kissingen: Trolle, Geister und Zwerge

Die 13 Trolle, Zwerge und Geister der Linsenspitzergarde der Fidelia aus Reiterswiesen waren beim närrischen Donnerstag in der Schulaula der Franz-von-Prümmer-Schule zu Gast. In jedem Jahr gehört ihr Auftritt zum närrischen Höhepunkt beim Schulfasching der Lebenshilfeschule in der Bad Kissinger Henneberg-Siedlung.