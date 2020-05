Elf Stunden Öffnungszeit am Tag. Und das vier Wochen lang. Damen- und Herrenfriseur Timo Baier und seine vier Angestellten muten sich ein gewaltiges Arbeitspensum zu, nachdem der Salon in der Bad Kissinger Innenstadt seit Montag wieder öffnen darf. Es gibt viel nachzuholen. Und so erleben die Fr...