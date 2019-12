Impulse für den Tagungsstandort Bad Kissingen

Um den Tagungsstandort Bad Kissingen durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern, wurde vor knapp sechs Jahren der Arbeitskreis "Tagen in Bad Kissingen" gebildet. Initiatoren waren Anita Schmitt, Leiterin der Akademie Heiligenfeld, und Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Von Beginn an waren neben der Stadt Bad Kissingen, vertreten durch Wirtschaftsförderer, auch zahlreiche Vertreter der Tagungshotellerie und Veranstalter sowie Dienstleister für Events in Bad Kissingen mit im Boot.

Zu Beginn des Arbeitskreistreffens im Jahr 2014 stand die "Nachhaltigkeit" im Tagungsbereich im Vordergrund. Bisherige Aktivitäten um ein soziales, wirtschaftliches und ökologisch bewusstes Verhalten wurden zusammengetragen und auf der Internetseite Bad Kissingen im Bereich Tagungen vorgestellt. In den letzten Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt des dreimal im Jahr stattfindenden Treffens hin zu einem Austausch über die Herausforderungen, Erfolge und Veränderungen in Gastronomie, Hotellerie, Tourismus und Tagung. Arbeitskreismitglieder sind das Hotel Sonnenhügel, das Hotel Cup Vitalis, die Bildungsstätte Heiligenhof, das Hotel Kaiserhof Victoria, das Hotel Frankenland und das Bristol Hotel, pro-log, die Akademie Heiligenfeld und Top Event Service. Personelle Veränderungen, geplante Veranstaltungen, die Vermarktung von Events und die Diskussion von Ideen zur Weiterentwicklung des Tagungs- und Übernachtungsmarktes in Bad Kissingen, sind nur einige Themen des Meetings. Für das nächste Jahr wird überlegt, welche Aktionen aus dem Arbeitskreis heraus entstehen könnten. red